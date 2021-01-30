Любовь Толкалина лечится без таблеток, а Евгений Петросян чистит сосуды

Любовь Толкалина открыла для себя кинезиотерапию и очень этому рада. Фото: tolkalinaliuba/Instagram

Иммунитету в помощь

«Уральские пельмени» Сергей Исаев и Андрей Рожков поднимают иммунитет и сражаются с синдромом хронической усталости в клиниках тибетской медицины. Рожков рассказывает: «Профессиональные массажисты расслабляют тело перед иглоукалыванием. Пью фитосборы: природные травки - самое лучшее. Стараюсь хотя бы раз в год пройти лечение». В этих же клиниках бывают актрисы Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария.

Телеведущая Ангелина Вовк укрепляет здоровье в клинике реабилитационной медицины, а режиссер Светлана Дружинина справляется сама - каждое утро закаляется во дворе дачи, прогуливаясь босиком по снегу.

Николай Фоменко на сеансе новомодной механотерапии. Фото: nfomenkoofficial/Instagram

Спина - всему голова

Многие сталкиваются с ноющими или острыми болями в спине, шее. Часто проблема решается укреплением мышц - так избавилась от болей в спине Полина Гагарина, которая теперь регулярно поддерживает форму индивидуальными занятиями с тренером.

Николай Фоменко этой зимой решает проблемы со своей больной спиной занятиями на специальных тренажерах в центре механотерапии: «Такой глубочайшей проработки мышц нигде больше не добиться. Мне везет на удивительных и правильных людей. Механотерапия - это круто!» В этом центре занимаются устранением боли в спине и суставах у спортсменов и всех желающих, а каждое утро в 7.30 в их соцсетях бесплатная спецзарядка на эту тематику. Также в центре есть кинезиолог - один из самых востребованных врачей у звезд.

Впервые этого специалиста по совету коллег на днях посетила актриса Любовь Толкалина: «Что-то слышали про кинезиологию - физиологические и психологические основы движения живых существ? Это хиропрактический метод диагностики и терапии, использующий связи мышечного напряжения с состоянием внутренних органов и всех систем организма и предлагающий способы корректирующего немедикаментозного воздействия на них. Я просто в восторге!»

Ежегодная «чистка перышек»

Все знают, что главное - поймать болезнь на начальной стадии, так проще вылечиться. Большинство артистов проходят раз в год полное обследование организма - Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Лариса Гузеева и многие другие. Денис Клявер рассказал «Телепрограмме»: «Раз в год я прохожу чекап - комплексное обследование, в том числе сдаю анализы на онкомаркеры. Мы легкомысленны к своему здоровью, думая, что вечные, а это ошибочные мысли. Как и боязнь врачей, диагнозов. Но при этом мы трепетно относимся к купленным автомобилям: чуть что - сразу ТО, трясемся над каждым винтиком, все перепроверяем. Так почему же мы не относимся так же и к своему организму? Я тщательно слежу за здоровьем и призываю к этому каждого! Считаю, что после 30 лет необходимо хотя бы раз в год проходить обследование организма».

А Евгений Петросян в январе отправился на ежегодную «чистку перышек», точнее сосудов. Об этом юморист сообщил в социальных сетях: «Раз в год, а желательно дважды я укрепляю сосуды капельницами. Мне просчитывают точно необходимый состав лекарств в зависимости от текущего состояния организма. Он, организм, многое нам подсказывает. Надо только уметь распознавать его сигналы».

Евгений Ваганович после волшебных капельниц как новенький. Фото: petrosyanevgeny/Instagram

Здоровый - значит худой

В пандемию врачи постоянно напоминают о необходимости избавляться от лишнего веса. Вот и Ирина Пегова начала решительные действия в этом направлении - купила беговую дорожку и начала новую жизнь: «В быстром темпе хожу каждое утро. Ровно час и обязательно натощак».

Самое частое ограничение в питании у большинства артистов - отказ от белого сахара. Приверженцев этого правила в звездном цехе сотни человек - от актрис Светланы Ивановой и Марии Ароновой до телеведущих Екатерины Андреевой и Елены Летучей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самая тяжкая болезнь из всех, что переносил. Коронавирус – это дорого»: как болели Куценко, Шепелев и Земфира

Пять историй звезд, которые делятся опытом после перенесенного заболевания (подробности)