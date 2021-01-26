«Скоро сороковник»: Собчак показала загорелые ягодицы в леопардовом купальнике

Мальдивы - любимое место Собчак. Телеведущая каждый год отдыхает на экзотических островах. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак проводит отпуск на Мальдивах: телеведущая уже достаточно загорела для того, чтобы хвастаться фигурой в бикини. В Инстаграме звезда экрана опубликовала фотографию, снятую на пляже. На фото Ксения в леопардовом купальнике сидит на фоне моря, демонстрируя самую выигрышную, по ее мнению, часть тела – ягодицы.

- Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади... С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото, - пошутила Собчак.

Поклонники оценили юмор Ксении и похвалили ее в комментариях за смелость. «Сороковник - это время засунуть подальше все комплексы и достать леопардовые лосины!», «Вот бы у всех было такое «позади» в почти сороковник», «Может, с Волочковой подружитесь?», «Поставлю заставку на телефон», «Богиня! Вот прям вижу тебя в старости, ох и веселая старушка из тебя получится», - пишут фолловеры.

Даже в отпуске Ксения не забывает о фитнесе, так что ее подтянутые ягодицы – это не дар природы, а суровая реальность в спортзале. Ксения тренируется на тренажерах, а еще регулярно занимается йогой. К слову, у телеведущей неплохая растяжка, которую она, как и ее заклятая подруга Анастасия Волочкова, любит продемонстрировать на отдыхе. Но, конечно, «растопырке» (по ее собственному выражению) Собчак далеко до профессионального шпагата Волочковой.

На Мальдивах Ксения отдыхает вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, мамой Людмилой Нарусовой и сыном Платоном. Звездное семейство обосновалось в отеле Joali Maldives, занимая самую шикарную виллу на курорте. Стоимость такого дома на пляже площадью 860 квадратных метров - 350 тысяч рублей в сутки. Впрочем, отель скорей всего сделал звезде приличную скидку на проживание в обмен на рекламу в соцсетях. В Инстаграме Собчак не устает упоминать название отеля и охотно расписывает, как хорошо ей там отдыхается.

К слову, ягодицы Ксения тоже продемонстрировала отнюдь не бесплатно. В сторис телеведущая упомянула марку купальника, в котором она красуется на пляже, за что, разумеется, тоже получила гонорар.

Ранее Собчак ответила в Инстаграме на комментарии подписчиков по поводу своего расточительства. На тропические острова она прилетела на арендованном ею частном самолете. В бизнес-джете телеведущая сфотографировалась с бокалом шампанского в одной руке и с бутербродом с черной икрой в другой.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - сообщила телеведущая в ответ на колкости фолловеров.

Напомним, в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. На ее Инстаграм подписаны более 8 миллионов человек. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.