"Мне очень больно": дочь до сих пор привозит Юлии Началовой подарки на кладбище

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в Москве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Единственная дочь Юлии Началовой дала свое первое интервью после смерти мамы. 14-летняя Вера, которую певица родила в 2006 году от футболиста Евгения Алдонина, до сих пор не смирилась с тяжелой утратой. При этом девочка очень стойко переживает трагедию.

После смерти Юлии Началовой ее родители как могли пытались оградить внучку Верочку от пристального внимания общественности. И, надо отметить, Таисии Николаевне и Виктору Васильевичу это удалось. Они не ходили по эфирам и не вытаскивали на потребу публике пикантные подробности жизни 38-летней дочки. Отец Веры Евгений Алдонин не дал ни одного интервью.

И вот спустя два года после трагедии девочка рассказала о пережитом. Не секрет, что Началова в дочке души не чаяла, всегда говорила о наследнице с улыбкой, называла Верочку своей главной радостью в жизни. Мама и дочь были очень близки. Более того, ребенок с возрастом стал все больше похож на маму. Также занимается музыкой, и, по мнению близких, у мамы и дочки практически одинаковые голоса.

О том, что родительницы больше нет, Вера узнала последней. Когда звезда умирала в больнице, ребенок находился вместе с одноклассниками за границей. О трагедии ей рассказал отец, когда встретил Веру в аэропорту в Москве.

"В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом я привезла ей большой букет. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего", - рассказала Вера в эфире шоу "Док-ток" на Первом канале.

Она отметила, что беды ничто не предвещало. "Если бы мне сказали, что такое может случиться, я бы вряд ли поверила. Когда были похороны, мне было очень больно. Но я не плакала, старалась держаться", - призналась девочка.

Бабушка и дедушка не скрывают, что все пережитое для их внучки стало большой трагедией. Ей до сих пор тяжело смириться с потерей. Родственники заявили, что Вера до сих пор из каждой поездки привозит маме подарки, которые относит на могилу.

"У мамы была карта желаний, в которой она все писала в настоящем времени. Она там писала, что у нее большой дом, хорошая машина. Она хотела, чтобы было больше концертов, чтобы был мужчина любящий, сыночка хотела", - поделилась Вера.

Напомним, после смерти Юлии Началовой ее дочь осталась жить с бабушкой и дедушкой. Такое решение Вера приняла сама, хотя отец Евгений Алдонин и предлагал ей переехать к нему. Вера проводит много времени с папой и его новой семьей. Она обожает младших брата и сестру. Как родную, приняла Веру и новая жена футболиста Ольга. Алдонин оказывает материальную поддержку семье Началовой.