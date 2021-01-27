Заманить, убить и выдать за самозащиту: адвоката лишили лицензии за странный совет

Cуд Теннесси на четыре года отстранил от практики адвоката за совет, данный им в соцсети. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд американского штата Теннесси на четыре года отстранил от юридической практики адвоката за совет, данный им в соцсети.

Жительница Теннесси пыталась найти решение своих проблем в соцсети: она недавно рассталась с возлюбленным и просила посоветовать – стоит ли ей носить с собой оружие на случай нападения экс-бойфренда.

Среди советчиков оказался и профессиональный адвокат Уинстон Ситтон, который написал, что если женщина хочет раз и навсегда решить проблему, ей стоит заманить бывшего домой, убить его, а после представить дело как самозащиту от ревнивого приятеля.

Дальше адвокат посоветовал удалить пост из соцсети, чтобы его не смогло в будущем использовать обвинение.

В конце концов женщина пост удалила, но к этому времени ее бывший возлюбленный успел сделать скриншоты переписки, которые и предоставил в прокуратуру штата.

Во время разбирательства Ситтон заявил, что его слова были выдернуты из контекста, а сами рекомендации он давал в явно саркастической манере, таким образом поясняя женщине, что вести подобного рода переписку в соцсетях не совсем умно.

Тем не менее Совет по вопросам профессиональной этики принял решение приостановить действие лицензии Ситтона на два месяца, а Верховный суд штата счел такое наказание слишком мягким и отстранил адвоката от юридической деятельности на 4 года с испытательным сроком в один год.

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