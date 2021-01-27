Израиль намерен обеспечить прививкой от коронавируса всех, кто пережил Холокост

Почти всем пережившим Холокост на данный момент более 75 лет. Фото: REUTERS

Глава израильского Министерства по связям с диаспорой Омер Янкелевич выступила с инициативой: она призывает помочь сделать прививки всем, кто пережил Холокост, вне зависимости от страны проживания.

По заявлению главы ведомства, ее ведомство планирует обратиться к благотворительным организациям и частным лицам, и за счет собранных средств приобрести необходимое количество вакцины и доставить ее за границу.

По информации израильских источников, свой выбор правительство Израиля остановило на биопрепаратах Pfizer и Moderna, а одна из организаций, сотрудничающих с Министерством, уже занялась необходимыми расчетами.

Сколько точно всего живет в мире людей, переживших Холокост, сказать сложно. Историки считают, что последний (четвертый) период массового уничтожения евреев длился до самого конца Второй мировой войны. Таким образом, почти всем из них на данный момент более 75 лет.

Известно, что в самом Израиле людей, пострадавших от антисемитской политики нацистов, на сегодняшний день осталось около 189 тысяч.

Израиль продолжает оставаться мировым лидером по количеству вакцинированных.