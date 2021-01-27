Битва за друга: американец угодил в тюрьму, отказавшись вернуть собаку на работу

Пес породы питбуль на полицейской службе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Нью-Йорка Барри Майрик после увольнения наотрез отказался вернуть своей бывшей компании питбуля, с которым работал и жил в течение четырех лет. Руководство фирмы подало на строптивого экс-работника в суд.

Майрик с 2016 года работал в компании, занимающейся борьбой с вредителями. В качестве «рабочего инструмента» мужчине была придана собака-нюхач породы питбуль.

Согласно условиям контракта, Рокси на время работы поселилась у Майрика дома, однако счета за еду и ветобслуживание четвероногого сотрудника оплачивала фирма.

Карьера борца с вредителями закончилась для американца весной прошлого года – на фоне ситуации с коронавирусом компания была вынуждена сократить штат. В число уволенных попал и Майрик.

В условиях неразберихи, творившихся в начале пандемии, о собаке просто забыли. Однако летом вспомнили и потребовали вернуть «собственность компании» назад.

Мужчина, для которого Рокси стала не только другом, но и частью семьи, выполнять распоряжение бывшего работодателя отказался, объясняя свое поведение тем, что во время увольнения о собаке речь не заходила.

Представитель фирмы заявил, что на обучение собаки было потрачено порядка $15 тысяч, а в договоре прописаны условия возврата животного после окончания сотрудничества с Майриком. Кроме того, в компании предположили, что экс-сотрудник хочет открыть собственный бизнес и составить конкуренцию бывшему нанимателю. Именно для этих целей ему якобы и понадобилась собака.

В свою очередь Майрик все обвинения отметает и демонстрирует татуировку с изображением Рокси, которую он сделал в знак вечной дружбы.

После того, как мужчину задержала полиция по обвинению в хищении, ему пришлось около 15 часов провести в КПЗ. Но это лишь укрепило его в собственной правоте:

– Я потратил на адвоката почти все свои деньги, я отсидел в тюрьме с уголовниками 15 часов. Теперь я не отступлю. Что еще они могут мне сделать?