В Англии продали дом с могилой во дворе

Дом был продан через полгода после того, как вышло объявление о продаже. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агенты по продаже недвижимости советуют всем покупателем перед покупкой дома проверить его историю. Иначе может произойти история подобная той, что случилась в Англии.

Родственники покойного жителя Туманного Альбиона решили продать его недвижимость. Обычный кирпичный двухэтажный дом в графстве Западный Йоркшир с тремя спальнями, солнечными батареями, дровяной печью и огромным садом наследники выставили на продажу сразу после смерти мужчины.

В описании дома было сказано, что владелец всю свою жизнь провел в этом доме. Он в нем родился, обзавелся семьей и нянчил внуков. И согласно завещанию, здесь же, во дворе, за домом его и похоронили.

«Покойный хотел быть похороненным в саду, поскольку он родился и умер в этом доме, - говорилось в объявлении. – Его последняя воля была выполнена, а значит не только имущество, но и место захоронения продается в том виде, как они есть».

Дом был продан через полгода после того, как вышло объявление о продаже, что, по британским меркам, является коротким сроком для реализации вторичной жилой недвижимости.