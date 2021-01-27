Выгодно ли России продление договора СНВ-3

Архангельская область. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" на космодроме Плесецк. Снимок с видео Минобороны РФ/ТАСС

Итак, в долгих и тягомотных российско-американских спорах о дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) поставлена точка. Вашингтон и Москва ударили по рукам и сошлись на том, что документ этот будет "работать" следующие 5 лет. Именно такое предложение Кремль не раз делал Белому дому, но при Трампе его отвергали. При Байдене согласились.

Владимир Путин уже внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора без каких-либо дополнительных условий. А ведь именно дополнительные условия, на которых настаивали США, и тормозили пролонгацию соглашения. Американцы то предлагали Москве втянуть в Договор Китай, то включить в него новейшее российское гиперзвуковое оружие, то тактические. Наши переговорщики на это категорически не шли. Ну и выстояли.

Для того, чтобы лучше понять суть и значение произошедшего, и то, что сулит обеим сторонам ракетный компромисс, тут надо бы напомнить читателю хотя бы основные параметры Договора СНВ-3.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был принят 10 лет назад и срок его действия заканчивается 5 февраля 2021 года.

2010 год, Прага. Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев после подписания договора по СНВ. Фото ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов

По условия документа, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1 550 боезарядов на них.

И вот здесь возникает естественный вопрос: а что сулит обеим сторонам ратификация Договора? Ну, во-первых, каждая из них, как говорится, остается при своих, в рамках прежнего соглашения. И Россия, и США не будут наращивать количество ядерных ракет и ядерных боеголовок. А, во-вторых, обе стороны, как и прежде, имеют возможность контролировать стратегические ядерное оружие "оппонента", а это значит, что хоть в таком виде сохраняется прозрачность и доверие по этой части. А, в третьих, продленный Договор будет сдерживать гонку ядерных вооружений в "упряжке" СНВ-3. И, в четвертых, благодаря действию СНВ-3, обо всех пусках стратегических ракет и ядерных учениях стороны заблаговременно оповещают друг друга. Это позволяет избежать опасности нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам на территории обеих стран.

ПЛЮСЫ ДЛЯ РОССИИ

1. Продление Договора в прежних параметрах не потребует привлечения дополнительных бюджетных расходов из госказны. А это - сотни миллиардов рублей! Все будет (как говорится в пояснительно записке к документу о ратификации) "в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом".

2. России не нужно будет гнаться за США, если бы они плюнули на СНВ-3 и стали "клепать" десятки (а то и сотни) ракет за рамками Договора.

3. Москва сохраняет за собой право контролировать стратегические наступательные вооружения США.

4. Дальнейшее соблюдение Договора должно заставить американцев сокращать развернутые пусковые установки, так как их количество все еще превышает те параметры, которые указаны в двустороннем соглашении.

5. Для нас "живой" Договор важен еще и потому, что как только американцы вышли из него, они сразу бы получили бы возможность увеличить количество развернутых ядерных боезарядов за счёт возвратного потенциала. То есть тех ядерных боеголовок, которые они в свое время снимали со своих носителей и складировали. В отличие от нас, которые их уничтожали.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» на полигоне филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого в Серпухове. Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

ПОЛЬЗА ДЛЯ США

1. Американцы тоже не лишаются права присматривать за российскими СНВ. Сохраняется паритетность взаимного контроля.

2. Вашингтону нет необходимости наращивать новые стратегические ядерные вооружения.

БЕЗ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ ОТ ПРОРЫВА

То, что Вашингтон при Байдене резко пошел на компромисс с Москвой по СНВ-3 и согласился продлить Договор, вроде бы хороший знак. Тем более - в условиях, когда российско-американские отношения вконец испорчены. Хотя то, что Байден уже в первый день своего президентства обозвал Россию врагом, ничего хорошего не сулит.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает: например, что продление Договора не станет панацеей для российско-американских отношений, США могут ужесточить свои подходы в отношении РФ на других направлениях. По его мнению, пролонгации Договора напрасно приписывают способность вытащить отношения России и США из тяжелого состояния, в которых они пребывают. Этого не произойдет, а скорее всего произойдет обратное - Байден постарается компенсировать эту договоренность ужесточением своего подхода к России на других направлениях.

Да, говорят другие наши специалисты, продление Договора притормозит гонку ядерных вооружений, но теперь эта гонка может переместиться из количественной плоскости в качественную. Речь уже не идет о том, чтобы развернуть больше ядерных боеголовок и ракет боеголовок, а о технологическом прорыве. Это может касаться космоса, кибероружия, автономных летальных систем, искусственного интеллекта. А здесь, конечно, соревнование будет продолжаться. И пока не ясно, как это соревнование можно ввести в определенные рамки.