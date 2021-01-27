Чем отличаются российские вакцины и может ли вакцинированный болеть COVID-19: рассказал главный инфекционист Минздрава

Главный внештатным специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов ответил на вопросы "Комсомолки" о вакцинации от Ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 26 января, пришла хорошая новость. Как сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, уже в следующем месяце в доступе может появиться третья российская вакцина от коронавируса - «КовиВак» Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. В СМИ и соцсетях обсуждается, что эта прививка будет предпочтительнее для людей с ослабленным здоровьем, аллергиков, хронических больных. Поскольку содержит инактивированный («убитый») коронавирус. В то время как «Спутник V» все-таки лучше для тех, кто покрепче - потому что в организм попадают сразу и генетический материал коронавируса, необходимый для выработки иммунитета, и аденовирус, который доставляет важный груз внутрь клеток. Ведь это серьезная повышенная нагрузка на нашу иммунную систему, не так ли? С этого волнующего многих вопроса мы и начали беседу с Главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава России, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, доктором медицинских наук Владимиром Чулановым.

«НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОРЦИЯ ВИНЕГРЕТА»

- Владимир Петрович, вы согласны, что «КовиВак» будет более подходящей прививкой для ослабленных людей, а «Спутник V» скорее для более крепких и здоровых?

- Все три вакцины, («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»), хоть и созданы по разным технологиям, но по своей антигенной нагрузке никаким образом не отличаются, это все теоретизирование. На самом деле, наш организм постоянно встречается с большим количеством различных антигенов - вирусов, бактерий, грибков и т.д. Известный педиатр Владимир Таточенко говорит, что одна доза вакцины – не больше, чем порция винегрета. И это действительно так. Прививка не несет в себе какую-то гигантскую вирусную нагрузку, значительно отличающуюся от того, с чем мы сталкиваемся повседневно.

Единственное существенное различие между тремя препаратами, которые мы имеем сегодня - это возможность вакцинации людей старше 60 лет. «Спутник» для таких пациентов разрешен, потому что прошел испытания на старшей возрастной группе. «ЭпиВакКорона» пока нет, еще идут клинические исследования. Вакцина Центра имени Чумакова, думаю, пройдет аналогичный путь: сначала для более узкой когорты взрослых, потом расширение на более старшие возрастные группы. А потом уже и на детей, когда пройдут соответствующие исследования.

- Когда у нас будут доступны все три вида прививок, как будет решаться вопрос об их распределении при массовой вакцинации?

- Давайте не торопиться с какими-либо «распределениями». Я думаю, что будет единый пул вакцин, которые станут распределяться в зависимости от потребности региона. Самое главное для нас с вами – это доступность вакцины.

Шприц с вакциной от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОТСУТСТВИЕ АНТИТЕЛ НЕ ГОВОРИТ, ЧТО У ВАС НЕТ ИММУНИТЕТА

- Уже есть наблюдения и научные работы, где показано, что люди даже с высоким титром антител могут заболевать. Видимо, и заражать окружающих способны. С другой стороны, известно, что при отсутствии антител или слабоположительном результате у человека может быть клеточный иммунитет, который даст надежную защиту от инфекции. Насколько тогда оправданно вводить некие документы или привилегированные знаки именно для тех, у кого есть антитела, переболевших или вакцинированных?

- Давайте я коснусь биологии. Совершенно верно, не только гуморальный (антитела. - Ред.), но и клеточный иммунитет обеспечивает защиту от вирусов. Я бы даже сказал, в большей степени клеточный иммунитет. Поэтому, если у человека появились антитела, а потом исчезли, это не означает, что он не защищен. Сохраняются иммунные клетки памяти, которые при встрече с антигеном (в данном случае - коронавирусом. - Ред.) очень быстро могут трансформироваться в В-клетки для наработки антител, и человек будет защищен. То есть отсутствие антител еще не говорит об отсутствии иммунитета.

Если говорить о риске заражения при наличии антител у тех, кто переболел или вакцинирован, то небольшое количество подобных случаев действительно зарегистрировано. Мы пока не знаем всех биологических основ такого явления. Безусловно, существуют особенности иммунитета у каждого человека. Если по какой-то причине иммунный ответ ослаблен, то понятно, что риск инфицирования сохраняется даже после перенесенного заболевания. Никто не скрывает также, что вакцинация – это не 100-процентная защита, как и перенесенная болезнь. Но в абсолютном большинстве переболевшие или вакцинированные люди все-таки не заболеют.

Обратите внимание: «не заболеют» не то же самое, что «не заразятся».

КОГДА ВАКЦИНИРОВАННЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ КОРОНАВИРУСА

- Вакцинация защищает нас именно от заболевания в тяжелой форме, опасных осложнений и летального исхода, - продолжает Владимир Чуланов. - Но прививка, естественно, не может защитить нас от встречи с вирусом. И если у вакцинированного человека происходит тесный контакт с инфицированным, то какое-то количество вируса попадает на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Итогом может быть краткосрочная транзиторная (то есть временная. - Ред.) инфекция. В течение какого-то небольшого периода времени человек может являться и источником вируса. То есть он сам серьезно не заболеет, потому что вирус у него нейтрализуется при попадании в кровь, но недолгое выделение вирусных частиц со слизистых оболочек носа и ротоглотки возможно.

Поэтому, пока у нас в стране количество вакцинированных небольшое, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. И не стоит думать, что если ты привит, то тебе можно забыть про маску. Пока еще все-таки важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы и свой риск инфицирования снизить, и риск передачи инфекции другим людям, включая своих пожилых родственников.

- А владельцы каких-нибудь QR-кодов или других «знаков отличия», введение которых анонсировали некоторые наши регионы, наверное, как раз и будут думать, что им теперь все можно…

- В соответствии с российским законодательством после прохождения вакцинации человеку выдается сертификат. Это давно сложившаяся практика в отношении любых прививок. Сертификат подтверждает факт проведенной вакцинации, но не дает каких-либо привилегий. Еще раз повторюсь – сегодня все еще очень важно соблюдать все меры предосторожности.

Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

МАСКИ ИЛИ РЕСПИРАТОРЫ?

- Владимир Петрович, вы сказали, что маски пока не отменяются, даже для вакцинированных, а вот в Австрии и Германии пришли к выводу, что с учетом всплеска заболеваемости для надежной защиты нужны не простые маски, а респираторы, желательно класса защиты FFP2 («КП» подробно рассказывала о характеристиках средств защиты для лица разных типов). Немцы планируют ввести обязательное требование носить такие респираторы, австрийцы уже это сделали. Как вам такой подход, может, и нам его перенять?

- Респираторы FFP2 обладают большим защитным потенциалом для микрочастиц, чем обычная медицинская маска. Такие респираторы прежде всего нужны людям, которые подвергаются большему риску инфицирования. Например, медицинские работники, особенно контактирующие с пациентами с ковидной инфекцией. А также представители других профессий, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Такие респираторы значительно дороже, чем обычные медицинские маски.

В целом для большинства людей, мне кажется, обычная медицинская маска при правильном использовании уже значительно снижает риск передачи инфекции. Этого будет достаточно, чтобы затормозить распространение вируса.

Продолжение следует. Во второй части интервью читайте последние данные, какими путями на самом деле чаще всего передается коронавирус, а также прогноз Главного инфекциониста - когда мы можем ждать ощутимого спада заболеваемости ковидом.

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