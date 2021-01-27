Личный врач американских звезд: «Здоровые продукты» содержат опасные токсины

Кардиохирург, диетолог Стивен Гандри.

Диетологи часто говорят, что есть здоровая пища – это фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, являющиеся безусловной пользой для организма.

Но, по словам всемирно известного кардиохирурга, американского доктора Стивена Гандри, именно все вышеперечисленное может содержать опасный токсин, который может вызывать образование микротрещин в хрупкой стенке кишечника, позволяя бактериям и продуктам жизнедеятельности проникать в тело.

Врач дал название этому комплексу проблем - «дырявый кишечник». По его мнению, многие уже страдают этим заболеванием. У пациентов с таким диагнозом, как правило, есть лишний вес, они часто испытывают усталость, дискомфорт с пищеварением, у них могут болеть суставы и возникают проблемы с кожей.

- Все это побочные эффекты, - объясняет Стивен Гандри. - Их часто ошибочно принимают за нормальные признаки старения, потому что «дырявый кишечник» обычно развивается в течение нескольких лет, а иногда и десятилетий.

Но, по его мнению, если знать, какие продукты не стоит употреблять, то заболевание можно предотвратить и даже вылечить.

Проведя многочисленные исследования, кардиохирург, попасть на прием к которому можно только записавшись на 2023 год, настаивает, что здоровье и долголетие обеспечат авокадо и все виды ягод, брокколи, оливковое масло, мясо и рыба.

А вот от всех видов пасты, картофеля, семечек, фруктов, а также всех овощей с семечками (перца, огурцов, цуккини, баклажанов, помидор), а также тыквы необходимо отказаться. Под запретом также – каноловое, подсолнечное, кукурузное и соевое масло.

Доктор Стивен Гандри является личным врачом многих знаменитостей: коуча Тони Роббинса, актера Алан Аркина, певца Ашера, многих американских бизнесменов и политиков. Он провел больше всех в мире пересадок сердца детям.

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