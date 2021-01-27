Джентльменский набор аккумуляторных инструментов

К счастью, есть способ сделать эту работу гораздо быстрее, легче и эффективнее. Рассказать как? Первое, с чего нужно начать – это выбрать правильные инструменты, грамотный подход к покупке которых обеспечит ваш будущий комфорт в бытовых работах.

Компания Greenworks расскажет про необходимый каждой семье набор простых и удобных в использовании, качественных и экологичных аккумуляторных инструментов.

Для уборки - аккумуляторный ручной пылесос

Когда после генеральной уборки на выходных к середине недели уже собралась пыль по углам комнаты, на полу осела грязь с уличной обуви, и на мебели снова появилась шерсть любимого питомца, можно воспользоваться портативным аккумуляторным ручным пылесосом Greenworks G24HV. Он подойдет как для сухой, так и для влажной экспресс-уборки. Благодаря своему малому весу (0.7 кг) и размеру (21х9х20 см) он крайне удобен для транспортировки и хранения, а зауженным «носом» устройства можно без труда вычистить соринки из всех труднодоступных уголков квартиры.

Аккумуляторный ручной пылесос Greenworks G24HV очень просто использовать: он быстро разбирается и чистится. Таким образом, не нужно прилагать много усилий, чтобы поддерживать порядок!

Для ремонта - универсальная ударная дрель-шуруповерт

Дрель - необходимый инструмент для дома, который поможет в домашнем ремонте и при сборке мебели. Наличие ударной функции в дрели позволяет сверлить отверстия в древесине, металлах, пластике, кирпиче и легком бетоне. С помощью дрели-шуруповерта GD24DD60 также можно вкручивать и выкручивать винты, саморезы и шурупы. Очень удобно, когда один инструмент дает столько возможностей!

Комфортный вес дрели (1,4 кг) и прорезиненная рукоятка удобны для использования инструмента продолжительное время – даже при длительном сверлении руки не будут уставать.

Для дома и путешествий - аккумуляторный фонарь

Если вам приходится работать в малоосвещенных местах, спускаться в темный подвал или вы собрались идти в поход - аккумуляторный фонарь станет незаменимым помощником! Благодаря относительно небольшому весу (0,5 кг) и размеру (20 х 10 см) фонаря Greenworks G24WL из линейки 24В, его удобно брать с собой в любые поездки и убирать “про запас” в бардачок вашего автомобиля.

Фонарь оснащен мощным светодиодом со световым потоком 100 люмен, поэтому можно быть уверенным, что он сможет осветить нужное пространство для комфортной работы. Аккумуляторный фонарь удобно держать в руке из-за прорезиненной поверхности и эргономичной формы, но если вам необходимо освободить руки - данную модель можно поставить и она будет надежно стоять на поверхности. Также для удобства переноски предусмотрено крепление на ремень.

Для домашних мастеров - угловая шлифовальная машина

Если вы сталкиваетесь с необходимостью работать с деревом и металлом или вам нравится мастерить своими руками, то угловая шлифовальная машина Greenworks GD24AG — надежный вариант для шлифования и подрезания металла.

Аккумуляторный ручной инструмент позволяет свободно и комфортно заниматься своим делом, не ограничивая движения длиной кабеля питания, как это бывает у электрических инструментов. Контроль числа оборотов диска, специальная вентиляция с системой охлаждения двигателя для защиты от перегрева, а также балансировка, которая стабилизирует вибрацию и не допускает биения диска об обрабатываемую поверхность сделают вашу работу более комфортной.

Крайне удобно то, что аккумуляторы компании Greenworks универсальны: один и тот же можно использовать для всех устройств одной линейки. Это позволяет клиентам компании существенно экономить при последующих покупках. Аккумулятор серии 24В подходит к более чем 25 устройствам из линейки Greenworks 24В – не только к ручному инструменту, но и к некоторой садовой технике.

Этот «джентельменский набор» от Greenworks без труда сэкономит ваши силы и время!

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