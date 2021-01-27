В Калужской области ФСБ ликвидировала ячейку террористов

Силовики задержали исламистов-вербовщиков. Фото: Кадр видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии России нашли в Калужской области заброшенную деревню, где обосновались члены ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

- Члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирною халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман, - сообщает ФСБ России.

У задержанных нашли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Вот такие в Россию едут замечательные строители.

Напомним, неделю назад ФСБ удалось предотвратить террористический акт в Республике Башкортостан. Там в результате проведенных мероприятий задержан 26-летний гражданин России, который осуществлял подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

У него в тайнике нашли огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомб и переписка с другими экстремистами и террористами. Следствие продолжает изучать переписку бандита.

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Дома у взятых под стражу обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые те использовали для ведения террористической деятельности (подробности).