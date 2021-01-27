Кокорин провел первую тренировку в «Фиорентине»

Александр Кокорин стал игроком итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Фото: twitter @acffiorentina

Клуб из Флоренции официально объявил о подписании контракта с российским нападающим. И поздравил его на двух языках – русском и итальянском: «Добро пожаловать, Александр Кокорин".

А вскоре в официальном Твиттере клуба из Флоренции появилось фото и видео из офиса и с первой тренировки новичка команды. Форвард сначала обнимается с руководством, а потом выходит на поле в форме «фиалок». Занятия проводит один из тренеров команды, проверяя физическую готовность футболиста.

Судя по этим кадрам, с Кокориным все нормально. Ведь он неплохо потренировался в Турции, где «Спартак» проводил свой первый сбор после зимних каникул.

Когда Кокорин сможет выйти на поле в официальном матче – пока не ясно. С одной стороны его и пригласили ради того, чтобы он помог «Фиорентине» выбраться из болота. А, с другой, мы знаем, как долго не подпускали к основному составу в «Аталанте» Алексея Миранчука. Но там в Бергамо огромная конкуренция в команде, а во Флоренции явно не хватает забивных нападающих.

Официальная презентация футболиста состоится сегодня вечером.

А тем временем Кокорин попрощался с болельщиками «Спартака» в Твиттере красно-белых. «Спасибо, что тепло приняли меня в команду», - написал футболист.

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