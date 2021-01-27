"Окна не открываются, в номере не убираются": Теннисисты жалуются на жесткий карантин перед турниром Большого шлема

Прибывшие на Australian Open теннисисты вот уже вторую неделю находятся на жестком карантине. Фото: REUTERS

Лучшие теннисисты миры, которые готовятся к первому в этом году турниру Большого шлема Australian Open, вот уже вторую неделю находятся на жестком карантине. Они буквально заперты в своих номерах по одному человеку, и выпускают их только раз в день - на тренировку. Остальное время спортсмены стучат мячиком в стенку прямо в номере или крутят велотренажеры, как Светлана Кузнецова.

«Пап, пап! Я выиграла Тур де Франс, но он был в Австралии и почему-то, кроме меня, там никого не было», - обращается Светлана к своему отцу, знаменитому тренеру по велоспорту Александру Анатольевичу Кузнецову.

В Инстаграм Света публикует и те ограничения, с которыми столкнулись теннисисты во время двухнедельного карантина.

«1. Нельзя сделать шаг из номера. Не только на тренировку, а даже в соседний номер к своему тренеру. Нельзя и передать друг другу какую-то вещь.

2. Окна в номере не открываются. Нет возможности подышать свежим воздухом. Тут мы и тренируемся, и спим, и едим...

3. Отсутствие возможности уборки номера. Даже пропылесосить нельзя. (Была даже мысль купить пылесос в интернете)

4. Нам нельзя есть пищу пластмассовыми приборами, только деревянными (и это загадка для меня). Всю еду, которую привозит доставка, проверяют в отеле.

Такие обыденные вещи, которые в обычной жизни не ценим, тут как никогда нужны», - пишет двукратная победительница турниров «Большого шлема».

Страдают и другие теннисисты. Жалуется на «тюремную» жизнь в Мельбурне и грек Стефанос Циципас.

«Так одиноко еще никогда не было. Не хватает души, людей. Как мы знаем, наш мир создают люди, одни вдохновляют других, и когда этого не хватает, жизнь как бы притупляется.

Один и тот же сценарий, одно и то же снова и снова, каждый город, где я бывал, кажется мертвым, словно фильм «Последний человек на Земле», который мне очень нравится и который я раньше смотрел. И мне не очень нравится эта атмосфера…», - сокрушается 6-я ракетка мира.

«Осталось еще 3 дня, ребята», - написал на плакате Циципас.

А вот два лучших теннисиста планеты, Новак Джокович и Рафаэль Надаль, полемизируют по поводу карантина. Верней, Джокович обратился к организаторам с просьбой сократить карантин, разрешить игрокам видеться с тренерами и отпустить как можно больше игроков в частные дома с теннисными кортами.

Новак Джокович на карантине Фото: REUTERS

На что ему Надаль ответил в интервью ESPN.

«Кто-то должен публично сообщать обо всем, что они делают для помощи другим, пока остальные помогают, не афишируя этого. Некоторым из нас не требуется публичность», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль на балконе своего номера. Фото: REUTERS

Кстати

Со следующей недели карантин заканчивается, и в Мельбурне пройдет сразу несколько небольших тренировочных турнирчиков, на которых теннисисты смогут получить игровую практику.

Так, 31 января стартуют сразу два женских турнира. А 3 февраля уже в другом месте на корт выпустят тех теннисисток, которые загремели на карантин без права тренировок. Всего же в жесткой изоляции оказалось 30 спортсменок, те кто летел в Австралию в самолетах, где были выявлены люди с положительными тестами на коронавирус. И хоть они сами и не заболели, их буквально заперли по номерам.

В то же время пройдут и два мужских разогревочных турнира. Ну, а сам Australian Open стартует 8 февраля – на три недели позже обычного.