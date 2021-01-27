Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

"Окна не открываются, в номере не убираются": Теннисисты жалуются на жесткий карантин перед турниром Большого шлема

Выпускают их только раз в день - на тренировку
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Прибывшие на Australian Open теннисисты вот уже вторую неделю находятся на жестком карантине.

Прибывшие на Australian Open теннисисты вот уже вторую неделю находятся на жестком карантине.

Фото: REUTERS

Лучшие теннисисты миры, которые готовятся к первому в этом году турниру Большого шлема Australian Open, вот уже вторую неделю находятся на жестком карантине. Они буквально заперты в своих номерах по одному человеку, и выпускают их только раз в день - на тренировку. Остальное время спортсмены стучат мячиком в стенку прямо в номере или крутят велотренажеры, как Светлана Кузнецова.

«Пап, пап! Я выиграла Тур де Франс, но он был в Австралии и почему-то, кроме меня, там никого не было», - обращается Светлана к своему отцу, знаменитому тренеру по велоспорту Александру Анатольевичу Кузнецову.

В Инстаграм Света публикует и те ограничения, с которыми столкнулись теннисисты во время двухнедельного карантина.

«1. Нельзя сделать шаг из номера. Не только на тренировку, а даже в соседний номер к своему тренеру. Нельзя и передать друг другу какую-то вещь.

2. Окна в номере не открываются. Нет возможности подышать свежим воздухом. Тут мы и тренируемся, и спим, и едим...

3. Отсутствие возможности уборки номера. Даже пропылесосить нельзя. (Была даже мысль купить пылесос в интернете)

4. Нам нельзя есть пищу пластмассовыми приборами, только деревянными (и это загадка для меня). Всю еду, которую привозит доставка, проверяют в отеле.

Такие обыденные вещи, которые в обычной жизни не ценим, тут как никогда нужны», - пишет двукратная победительница турниров «Большого шлема».

Страдают и другие теннисисты. Жалуется на «тюремную» жизнь в Мельбурне и грек Стефанос Циципас.

«Так одиноко еще никогда не было. Не хватает души, людей. Как мы знаем, наш мир создают люди, одни вдохновляют других, и когда этого не хватает, жизнь как бы притупляется.

Один и тот же сценарий, одно и то же снова и снова, каждый город, где я бывал, кажется мертвым, словно фильм «Последний человек на Земле», который мне очень нравится и который я раньше смотрел. И мне не очень нравится эта атмосфера…», - сокрушается 6-я ракетка мира.

«Осталось еще 3 дня, ребята», - написал на плакате Циципас.

А вот два лучших теннисиста планеты, Новак Джокович и Рафаэль Надаль, полемизируют по поводу карантина. Верней, Джокович обратился к организаторам с просьбой сократить карантин, разрешить игрокам видеться с тренерами и отпустить как можно больше игроков в частные дома с теннисными кортами.

Новак Джокович на карантине

Новак Джокович на карантине

Фото: REUTERS

На что ему Надаль ответил в интервью ESPN.

«Кто-то должен публично сообщать обо всем, что они делают для помощи другим, пока остальные помогают, не афишируя этого. Некоторым из нас не требуется публичность», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль на балконе своего номера.

Рафаэль Надаль на балконе своего номера.

Фото: REUTERS

Кстати

Со следующей недели карантин заканчивается, и в Мельбурне пройдет сразу несколько небольших тренировочных турнирчиков, на которых теннисисты смогут получить игровую практику.

Так, 31 января стартуют сразу два женских турнира. А 3 февраля уже в другом месте на корт выпустят тех теннисисток, которые загремели на карантин без права тренировок. Всего же в жесткой изоляции оказалось 30 спортсменок, те кто летел в Австралию в самолетах, где были выявлены люди с положительными тестами на коронавирус. И хоть они сами и не заболели, их буквально заперли по номерам.

В то же время пройдут и два мужских разогревочных турнира. Ну, а сам Australian Open стартует 8 февраля – на три недели позже обычного.