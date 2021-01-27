Теория шести рукопожатий: общественники из Мурманской области хотят исполнить мечту мальчика с ДЦП спеть с Бастой

Богдан мечтает, что когда-нибудь рэпер Баста исполнит хотя бы пару строк лично с ним дуэтом. Фото: личный архив семьи Ходяковых, Борис КУДРЯВОВ

В семье Ходяковых из города Заполярный часто звучит музыка, и, если песни выбирает маленький Богдан, то это всегда песни Басты. Мальчик мечтает, что когда-нибудь рэпер споет хотя бы пару строк лично с ним дуэтом.

Кто-то скажет, что это невозможно, но Богдан умеет верить в чудеса. Он научился этому, несмотря ни на что. У Богдана ДЦП, и то, через какую боль приходится проходить в процессе реабилитации, заставляет обычно детей быстро повзрослеть, узнать слово «надо», слово «потерпеть». Но для Богдана все эти испытания стали неким фильтром, чтобы отбросить неважное и понять — самое главное не вещи или игрушки, а люди, чья доброта и внимание – уже чудо. Таким чудом для него стала мама, близкие, а еще Богдан познакомился около пяти лет назад с командой благотворительной организации «Остров надежды».

— На рождественской неделе мы проводили встречу – посиделки для мамочек особенных ребят в рамках общероссийского проекта #ПРО_НЕЁ. «Остров надежды» включился в работу проекта в 2020 году. Предложили мамам составить «карту мечты». Говорили о том, какие желания есть у их детей. С мамой Богдана мы знакомы практически с момента основания нашей организации, Екатерина – хореограф, очень отзывчивая женщина, талантливая и сильная. Она помогала нам в запуске некоторых проектов, например, с постановкой инклюзивных спектаклей с участием ребят с инвалидностью, — рассказала порталу Открытые НКО руководитель организации «Остров надежды» Надежда Трифонова.

Екатерина поделилась мечтой Богдана. Родители были практически уверены, что мальчик скажет, что хотел бы продолжить заниматься катанием на лыжах и поучаствовать в проекте «Лыжи мечты», этот хороший проект, но который тоже требует от семьи определенных финансовых затрат. Но Богдан сказал, что лыжи – это хорошо, и рад бы был, если бы нашлась поддержка со стороны НКО, но мечтает о другом – он хотел бы спеть дуэтом с Бастой.

— Когда мы узнали о таком необычном желании мальчика, очень захотели помочь. В современном мире нематериальные желания детей – достаточно большая редкость, и мы считаем, что это прекрасно, когда дети мечтают о творчестве. Богдан вообще очень творческий мальчик, участвовал в наших спектаклях, играл на гармошке, вместе с мамой они участвовали и в экологических акциях – сажали деревья, — рассказала руководитель общественной организации.

У него во всем вот такой нестандартный подход. Даже дома у мальчика необычное хобби – он любит готовить. Не простую кашу или яичницу, вместе с мамой они пекут пироги!

— Мы верим в теорию шести рукопожатий, верим, что все вместе сможем рассказать о желании Богдана и об этом узнает Василий Вакуленко. Увидит — и скажет Богдану несколько тёплых слов, и споёт, конечно, — добавила Надежда Трифонова.

Пост на страничке «Остров надежды» набрал уже почти 700 лайков. Информация начала распространяться в Интернете. Богдан пока даже не догадывается, что сотни людей уже пытаются помочь осуществить его мечту и донести его маленькую просьбу до известного музыканта.

— Очень хочется, чтобы мечты детей исполнялись, особенно мечты ребят, которые знают много боли. Им и их родителям нужно быть мужественными и сильными. Никто, как они, не умеют радоваться простым мелочам, — сказала Надежда Трифонова. — Кате, маме Богдана, как и другим родителям детей с ДЦП, тяжело смотреть на слезы ребенка, знать, что ему больно, хочется прижать, успокоить, но это важный путь реабилитации. Таким ребятам нужна поддержка. Наш проект про это, мы объединяем детей с инвалидностью и без, не делаем между ними разницы, дарим возможность завести друзей, мечтать и верить, что невозможное возможно.

Еще больше новостей о волонтерстве и благотворительности - на портале Открытые НКО