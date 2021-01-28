Во Владимире силачи вяжут на спицах, а блогеры бегают по городу за лайками ради тяжелобольных детей

«ЗаСпасибо» — это соревнование между двумя представителями одной профессии Фото: проект «ЗаСпасибо»

Директор крупной швейной фабрики, на работе с ним только на «вы» дрожащим голосом. И тут он сам смущенно бегает по торговому центру и пристает к прохожим с вопросом… «что такое мормышка». Такое возможно разве что во сне конкурента по бизнесу, ну или в проекте «ЗаСпасибо».

Но на самом деле испытания, которые проходят участники благотворительного батла во Владимире, тот случай, когда добрые дела можно делать с улыбкой. Алексей Дудин, который придумал такой необычный формат помощи семьям с детьми, говорит, что это «самый благотворительный из всех развлекательных проектов и самый развлекательный из всех благотворительных».

Команда проекта и участники (Алексей Дудин в центре). Фото: проект «ЗаСпасибо»

«ЗаСпасибо» — это соревнование между двумя представителями одной профессии – двумя директорами, двумя дизайнерами, двумя спортсменами… С одной стороны это шоу, веселые эстафеты в костюмах сумоистов или интеллектуальные поединки с «вбросом» в монолог нелепых слов. С другой – это реальная помощь детям. Участники играют на деньги. В начале батла они вытаскивают карточки с цифрами. Из них складывается сумма, которая на кону. Проигравший обязан перечислить ее семье, которой команда «ЗаСпасибо» открыла сбор.

— Для каждой пары участников мы придумываем свои испытания. Это могут быть конкурсы, чтобы вывести игроков из их зоны комфорта или батл, так или иначе перекликающийся с их основным родом деятельности. Но это всегда зрелищно. Например, когда участниками стали два фитнес инструктора, мы устроили в команде мозговой штурм. Какое задание дать людям, которые ежедневно сами учат чему-то других людей. Два крепких парня, любой спортивный конкурс для них – плевое дело, и это банально. Мы решили – пусть сами поучатся… вязать на спицах. Нашли мастерицу, и вот эти силачи сидели и набрасывали петельки на скорость. Представителям турфирм дали задание самим забраться «на горы», на скалодром точнее, а потом прыгнуть со страховкой вниз, — рассказал порталу «Открытые НКО» Алексей Дудин.

Участники проходят экстремальные соревнования… Фото: проект «ЗаСпасибо»

Рокерам устроили квест по заброшенному зданию с «привидениями» (пригласили актеров в костюмах), блогеров «заставили» бегать по городу с маркером за лайки на футболке.

Все это снято в формате веселого шоу, каждый ролик, размещенный на страничках организации ВКонтакте или на платформе YouTube и набирает до 12 тысяч просмотров. Зрителям такой формат благотворительного шоу нравится не меньше, чем участникам – подписчики в соцестях тоже включаются в процесс помощи и перечисляют деньги ребенку, которому идет сбор. Причем помогают только подопечным благотворительных фондов, чтобы ни у кого не было сомнений, что эти люди действительно нуждаются в помощи.

Шуточные интеллектуальные соревнования. Фото: проект «ЗаСпасибо»

— Максимальная сумма, которую мы собрали для одной семьи, 120 тысяч рублей, — добавил автор проекта. – Это был самый первый сезон. Изначально планировали собирать на лекарства мальчику – об этом нас попросил благотворительный фонд, который курирует семью. Но в процессе съемок выяснилось, что, по сути, проблема тут другая – с реабилитацией помогает ребенку государство, но в доме нет элементарно горячей воды. Мама ходит каждый день в колонку. Раньше приносила по ведру, но ребенок растет и воды нужно больше – она носит по 10 ведер в день! Стало понятно, что мы можем помочь подвести коммуникации. Я нашел специалиста, сделали смету, проект. Собирать пришлось дважды, сначала на установку котла, но потом оказалось, что это всё не подходит под систему отопления в доме. В итоге заменили и ее.

Алексей и его команда не ставят заоблачные цели – они стараются помогать конкретными вещами: покупкой средств реабилитации, ходунков, специальных велосипедов ребятам с инвалидностью. Максимальная сумма сбора – 100-120 тысяч рублей. Понятно, что собрать миллион молодой организации, которой нет и года, пока сложно. На гранты тоже рассчитывать не приходится – условием подачи заявки на большинство конкурсов является существовании НКО или АНО год и больше.

Их выводят из зоны комфорта… Фото: проект «ЗаСпасибо»

..и даже пугают, приглашая актеров «побродить» по заброшенному зданию с игроками. Фото: проект «ЗаСпасибо»

Так что «ЗаСпасибо» — это спасибо по сути пяти людям команды, работающим бескорыстно. Алексей – автор и мозг проекта, он взял на себя не только обязанности по поиску участников, площадок, он тратит на создание роликов свои деньги. За этими веселыми и динамичными видеосюжетами – дни работы оператора, монтажера, их труд он оплачивает за свой счет. Потому что был по ту сторону благотворительности.

— В 2018 году я попал в аварию. Это был очень тяжелый период, восстановление, перерыв в работе, а значит, отсутствие прежнего дохода… Меня вытащили друзья, во всех смыслах. Помогли морально и финансово. И мозг как будто переключился. Я 18 лет работаю на телевидении. В 2020 году у меня на кураторстве была девушка-тележурналист, я помогал ей модерировать интервью у благотворителей. И как-то неожиданно для самого себя пазл в голове сошелся. Благотворительность, мой развлекательный проект, который я задумал несколько лет назад, я понял, что могу – есть много знакомых, есть желание и нет причин не попробовать, — рассказал Алексей.

В начале игры игроки выбирают карточки с цифрами, сумма двух карточек — сумма помощи, которую окажет проигравший нуждающимся. Фото: проект «ЗаСпасибо»

Название проекта «ЗаСпасибо» — это не только смысл благотворительного батла, это то, с чего Алексей начинал:

— Я просто пошел по знакомым – честно сказал, что денег нет, но люди все равно согласились помочь. Кто-то бесплатно распечатал баннеры, кто-то помог с дизайном, нашлись первые участники соревнований, готовые отдать крупные суммы из своего кошелька. Меня пугали, что вот такие меценаты быстро закончатся, ты позовешь пару знакомых, а потом просто не найдешь людей, якобы и 100 рублей жалко жертвовать, а у вас на 5..7..9 тысяч играют.

Но они ошибались. Проект настолько понравился известным владимирцам и руководству известных компаний, что сейчас в списке ожидания есть очерёдность.

— Не секрет, что в фирмах предусмотрены разные статьи бюджета, в том числе на благотворительность и на рекламу. Наш проект – это возможность совместить два этих пункта в одном. Компании получают упоминания о себе и своих сотрудниках в Интернете, а мы получаем от них реальные деньги, которые могут помочь многодетным семьям или семьям с особенными детьми,- объяснил автор проекта.

Алексей сам проводит игры, но у него есть помощники. Фото: проект «ЗаСпасибо»

Алексей уверен – у проекта большое будущее, «ЗаСпасибо» легко можно масштабировать и на другие регионы, даже проводить батлы в Сети между компаниями из разных городов – такой опыт виртуального соревнования был у владимирцев во время коронавирусных ограничений.

— Наш проект, конечно, сильно изменился по сравнению с тем, как мы начинали, — рассказал Алексей Дудин. — Испытания стали более динамичными, участники уже знают, что такое «ЗаСпасибо» и готовы посмеяться над собой, ни разу никто не отказался от испытаний. И, кстати, многие еще до игры стали договариваться, что сумму на кону поделят поровну. А мы теперь предлагаем победителю особенный благотворительный бонус как продолжение шоу – передать лично продуктовый набор нуждающейся семье. Есть еще планы, давать лидерам испытаний возможность помочь кому-то не только деньгами, но и делами: почистить вольер в приюте для животных, вытряхнуть ковер одинокой бабушке.

За время существования проекта владимирские общественники провели горячую воду в семью с больным ребенком, еще одной семье заменили батареи, купили девочке после тяжелой операции специальный тренажер, сейчас идет сбор на реабилитацию ребенку с ДЦП.

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