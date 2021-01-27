«Колоссальная и абсурдная проблема»: фермеров официально приравняли к владельцам ларьков

Главная проблема, с которой столкнулись сельхозчиновники и фермеры - господдержка начинающих аграриев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В фермерском сообществе - большой переполох. Вдохновленные аграрными успехами страны, многие россияне решились было завести собственные крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и радовать сограждан отменным мясом-молоком. Но замерли в недоумении - оказывается, с недавних пор зарегистрировать КФХ в России нельзя, что ставит крест на мечтах сотен энтузиастов малого сельхозбизнеса. Что же произошло?

БЕДА ПРИШЛА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Все дело в приказе Федеральной налоговой службы от 31 августа прошлого года. Оно утвердило новые требования к подаче документов для регистрации предпринимателей. При этом почему-то была отменена форма заявления о госрегистрации КФХ. Теперь тем, кто рискнет стать фермером в статусе КФХ и подать документы на регистрацию, приходит отказ из налоговой - а нет такой формы. «Это что же получается, - недоумевают мужики на форумах. - Закон «О КФХ» никто не отменял, но налоговая его игнорирует?»

- Мы оказались перед колоссальной и абсурдной проблемой, которая прилетела, откуда вообще не ждали, - подтверждает член Общественной палаты РФ, сыровар Олег Сирота. - Деятельность КФХ регулируется отдельным федеральным законом, а налоговая вдруг берет и с ноября не регистрирует их. А зачем тогда нужны Госдума, Совфед, если у налоговой такие полномочия? За четверть века было написано много законов именно под КФХ, а теперь в одностороннем порядке они вдруг стали «мертвыми». Теперь всем предлагают регистрироваться ИП. Но почему? Чтобы лучше понять масштаб абсурда, представьте ситуацию: вы идете получать права на управление легковушкой, а вам говорят, что можно только на грузовик...

Фермер Олег Сирота. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Но казалось бы: какая разница, кем регистрироваться - ИП или КФХ? А она между тем есть. И огромная.

ПОБЛАЖКИ ОТМЕНЯЮТСЯ

Главная проблема, с которой столкнулись сельхозчиновники и фермеры - господдержка начинающих аграриев. Немало подарков от государства в виде грантов и субсидий выделяются именно под КФХ. По программе господдержки «Агростартап», например, начинающий фермер может получить от государства до 5 миллионов, по программе «Семейная животноводческая ферма» - до 30 миллионов. Но для этого нужно зарегистрироваться в качестве КФХ. А как, если это физически невозможно? Конечно, можно стать индивидуальным предпринимателем, но для них такого рода бонусы не предусмотрены. Опять же - как потом отличать фермера в статусе ИП от владельца банального ларька?

«Указанные изменения в порядок регистрации фермерских исключают возможность их идентификации именно как КФХ, а, значит, и применение к ним норм Закона «О КФХ» и специальных мер поддержки», - говорится в письме замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, которая попросила Минфин РФ рассмотреть возможность включения специальной формы ИП-КФХ в упомянутый приказ.

«Право граждан на ведение деятельности в форме КФХ, предоставленное федеральным законодательством, оказалось нереализуемым в связи с технической невозможностью создания КФХ, - обратился к главе ФНС Даниилу Егорову руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов. - Сложившаяся ситуация противоречит целям Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», предусматривающего обеспечение условий для стимулирования прироста количества КФХ».

Руководитель ФНС России Даниил Егоров. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

- У нас просто вал обращений от тех, кто собирался стать фермером, и уже в этом году хотел идти на гранты, субсидии, - говорит Олег Сирота. - Понятное дело, что они сейчас просто встали, не понимая, как быть, и стоит ли им идти поднимать деревню.

И это далеко не все поблажки, которых лишается фермер без права регистрации КФХ. Недавно, например, фермерам позволили строить свои дома на земле сельхозназначения. Но для этого, опять же, нужно иметь КФХ. С подписями и печатью на бумаге. Если же фермер в статусе ИП задумает такое строительство, то вскоре ему прилетит немаленький штраф за «нецелевое использование земель».

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Гадая, для чего это было сделано, фермеры пытаются найти ответ на вопрос: кому это было на руку? И находят. Фермер в статусе КФХ имеет еще одно важное преимущество, к которому аграрии и законодатели шли много лет. На конкурсах по приобретению земли победным фактором, как правило, является цена: кто больше предложил, тот и выиграл. И понятно, что соревноваться с агрохолдингами, которые легко повышали ставки, малый сельхозпроизводитель не в состоянии. В итоге было закреплено, что заявки от КФХ рассматриваются в первую очередь, а землю в пользование фермер мог и вовсе получать без конкурса. Теперь же получается, что фермер, зарегистрировавшийся как ИП, на таких аукционах будет торговаться на общих основаниях. С почти предсказуемым итогом.

Глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР), депутат Госдумы Владимир Плотников увидел в этом еще один негативный момент. В стране немало крупных личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые занимаются товарным сельхозпроизводством с превышением пределов площадей и привлечением наемной рабочей силы. Все это запрещено Законом «О ЛПХ». И рано или поздно такие бизнесмены, находящиеся в «тени» и не уплачивающие налогов, все равно попадут в поле зрения ФНС.

- Поэтому мы говорили: не надо их трогать, пусть занимаются, они имеют большое значение, - говорит Владимир Плотников. - Но давайте предложим им добровольно зарегистрироваться в качестве КФХ и они получат доступ к госпомощи и льготным кредитам - пусть развиваются! А им сейчас предлагают стать ИП. Однако люди этого не хотят, они боятся...

Но для чего же все это было сделано?

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?

Как сообщили «КП» в пресс-службе ФНС, новые формы заявлений о госрегистрации были введены взамен прежних из-за изменений в Гражданский кодекс, а «формы заявлений, утвержденные приказом, соответствуют положениям законодательства и предусматривают возможность регистрации юридического лица (в том числе в форме КФХ) либо КФХ без образования юрлица (индивидуальный предприниматель)».

Однако фермеры снова готовы с этим поспорить:

- Все это немного не так, - говорит глава Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов Калужской области Бабкен Испирян. - Именно КФХ невозможно зарегистрировать. Нам говорят: регистрируйтесь в качестве ИП, а действуйте как КФХ, мы вас и будем считать за КФХ. Но как это? Та же налоговая будет смотреть, что написано в документах о регистрации и спрашивать именно как с ИП.

В любом случае, проблему заметили и готовы обсуждать. «Вопрос механизма учета вновь создаваемых КФХ, где глава зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в целях их идентификации находится в совместной проработке Минсельхоза России с ФНС России», - ответили «Комсомолке» в налоговой. А фермеры надеются, что это досадное недоразумение вскоре будет исправлено, и в российских селах появятся сотни и тысячи новых фермерских хозяйств. Ко всеобщей пользе.

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