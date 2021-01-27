Силовиков били по голове и хватали за шею: после акций 23 января СК России возбудил 21 уголовное дело

Следственным комитетом возбуждено 21 дело после протестных акций 23 января 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственными органами Следственного комитета (СК) России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года. По этим фактам в разных регионах страны СК России возбудил сразу несколько уголовных дел, в рамках которых следователи будут выявлять и наказывать организаторов и участников незаконных акций.

Омоновцев провоцировали, обкидывая снежками Фото: Иван МАКЕЕВ

- По данным следствия, мужчина в социальной сети призывал других пользователей участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил им о наличии "коктейлей Молотова", а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников полиции. По аналогичной статье следователями расследуются уголовные дела в Республике Татарстан и Ростовской области.

23 января зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества (ст.ст. 318, 213, 167 УК РФ). По ним также возбуждены уголовные дела следственными органами по городу Москве, Санкт-Петербургу, Приморскому краю, Липецкой, Калужской, Владимирской областям и другим субъектам, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В силовиков летели комья льда и бутылки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Доказательная база довольно большая: многие из нападений на сотрудников полиции и Росгвардии попали на камеры десятков журналистов. Есть фотографии лиц напавших вблизи Сретенского бульвара на сотрудника Росгвардии. Устанавливаются личности тех, кто распылял в лицо сотрудникам правоохранительных органов слезоточивый газ. Задержаны те, кто на Пушкинской площади нанес телесные повреждения причинены сотруднику ОМОНа.

На митинге было много провокаций против полиции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Придется за свои действия ответить автолюбителю, который наехал на полицейского в Пресненском районе и гражданину, который нанес сотруднику Росгвардии побои на Страстном бульваре. Ответят перед законом нарушители порядка, которые пытались блокировать автомобиль спецслужб, который двигался по Цветному бульвару, и повредили его.

В регионах также зафиксированы несколько случаев, которые потребуют судебных разбирательств. Так, во Владивостоке в ходе несанкционированной акции местный житель, находясь на проезжей части автодороги на улице Светланской, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника управления Росгвардии по Приморскому краю и несколько раз его ударил. Другой мужчина напал на сотрудника патрульно-постовой службы полиции и нанес удар по голове. В Санкт-Петербурге на Сенатской площади обвиняемый во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД о необходимости соблюдения правопорядка нанес ему сильный удар кулаком в лицо, от которого полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Аналогичный факт установлен и в Калуге, где один из присутствовавших на подобной акции нанес удар в лицо сотруднику полиции. В Липецке и Владимире установлены два лица, распылившие содержимое газовых баллончиков в лицо сотрудникам полиции, - перечислили в СК России.

23 января зафиксированы факты нападений на правоохранителей Фото: Иван МАКЕЕВ

- Установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других субъектах. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение, - подчеркнула Петренко.

Отметим, что подобные нападения на сотрудников полиции влекут за собой уголовное наказание со сроком до 10 лет лишения свободы. Такие же сроки, а также серьезные штрафы ожидают фигурантов уголовных дел возбужденных по статьям: "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность, посредством информационно-телекоммуникационных сетей" и "призывы к массовым беспорядкам". Эти дела были заведены накануне акций.

В СК России подчеркнули, что следователи продолжат устанавливать участников массовых беспорядков по видеозаписям и иным материалам, которые у них есть в распоряжении.

В ЭТО ВРЕМЯ

- Кроме того, установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой короновирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания. 23 января Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса "Нарушение санитарно- эпидемиологических правил", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штраф в размере 700 000 рублей. Предварительное расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все фигуранты. Действиям всех лиц, совершивших правонарушения, будет дана соответствующая правовая оценка, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.