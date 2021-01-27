Каждое воскресенье ходят в церковь: Андрей Малахов рассказал о сыне Саше

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о личном Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей Малахов вот уже много лет раскрывает тайны звезд. Кажется, лучше телеведущего никто и не знает всю подноготную знаменитостей. При этом свою личную жизнь звезда держит за семью печатями. Однако на днях сделал исключение и рассказал о своем сыне Саше, которого ему в 2017 году родила Наталья Шкулева.

График съемок Андрея Малахова расписан на многие месяцы вперед. Однако выходные известный телеведущий старается посвящать семье. Каждую субботу он встает как можно раньше. "В восемь утра завтракаю с сыном. Потом мы вдвоем идем на плавание…", - поделился артист.

У трехлетнего Саши есть личный тренер. После занятий отец и сын перекусывают в ресторан и пью кофе с пенкой - так сын звезды называет капучино. Затем едут к бабушке с дедушкой на дачу.

Родители Натальи Шкулевой живут за городом. "Там мы гуляем, обедаем, Саша ложится спать. К обеду приезжает Наташа. Она в субботу отсыпается, но иногда присоединяется к нам уже в бассейне. И дальше у нас время отдыха на даче всей семьей. А к вечеру возвращаемся домой" - цитирует Андрея Тeleprogramma.pro.

Из-за пандемии коронавируса звездное семейство практически не посещало театры. "Мы боялись куда-то ходить. Чаще вечерами смотрим кино, сериалы, книги читаем. В субботу стараемся ложится пораньше", - поведал Малахов.

Дело в том, что каждое воскресенье Андрей, его жена и сын ходят в церковь. "Посещаем утреннюю службу в храме, а она проходит рано", - добавил телеведущий.

Александр с малых лет занимается танцами. Правда, Андрей полагает, что мальчик их не очень любит. "Лепка, рисование, английский, музыка, общее развитие - математика и логическое мышление", - перечисляет отец плотное расписание наследника.

Чтобы Саше было комфортнее, рядом с ним всегда есть любимые игрушки. "Все это он делает со своими лучшими друзьями - Совой, медвежонком Пухом и любимым пледиком. Все три героя должны быть рядом на всех описанных процедурах. Плед еще из роддома Лапино - такой новорожденным дают с собой. И я не могу объяснить любовь сына к этому пледику…". - улыбается Малахов.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева расписались 6 июня 2011 года. Телеведущего и дочь миллионера свел служебный роман. Андрей стал главным редактором журнала, который входит в издательский дом, принадлежащий отцу Натальи. Свадьбу жених и невеста сыграли с особым размахом в Версале. Андрей и Наталья мечтали стать родителями долгое время. Поэтому сын Саша стал для пары по-настоящему долгожданным. Телеведущий был счастлив сообщить о рождении наследника своей маме Людмиле Николаевне. А вот отец звезды не дожил до этого события.