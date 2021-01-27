Уж в отпуск невтерпеж: в 2021 году россияне мечтают о путешествиях и ремонте

Год только начался, а россияне уже мечтают об отпуске в теплых краях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В нынешнем году почти половина россиян хочет потратить деньги на турпоездки, ремонт и мебель. Чтобы это выяснить, социологи ВЦИОМ попросили 1600 взрослых россиян ответить на вопрос, что они собираются купить в наступившем году.

Исследование «Потребительские планы россиян» ВЦИОМ проводит уже восемь лет, и в нынешнем году результаты заметно отличались от прежних. Как выяснилось, у нас с вами прямо-таки наполеоновские планы по части дорогих трат. Число респондентов, которые планируют ремонт, покупку автомобилей, компьютеров и бытовой техники, стало рекордным за все время наблюдений. А количество россиян, которые намерены купить жилье, за год выросло вдвое.

Россияне задумываются о покупке недвижимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Причина - в коронавирусе и курсах валют. Спрос на бытовую технику, компьютеры и автомобили при падении рубля традиционно растет, люди боятся повышения цен. Достаточно вспомнить 2015 год, и вот история, похоже, повторяется. А кто скопил денег побольше, планирует вложить их в недвижимость. Или в ремонт: число россиян, планирующих навести марафет в квартире, выросло на 5%. Оно и понятно, на удаленке клеить обои и утеплять балкон куда сподручнее, чем во времена офисных бдений.

Что же касается поездок, то люди устали сидеть дома и не собираются жалеть денег на путешествия, когда они станут более доступны. В том же исследовании ВЦИОМ приводит цифру: лишь 8% россиян в минувшем году тратили деньги на турпоездки. Неудивительно, что в нынешнем году 20% из нас хотят купить путевку.

Многие планируют купить автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что из этих товаров и услуг вы приобрели в 2020 году?

Мобильный телефон, смартфон - 27%

Ремонт в квартире, мебель - 21%

Бытовая техника - 19%

Плата за обучение (свое или детей) - 11%

Телевизор, домашний кинотеатр - 11%

Путевка в турпоездку - 8%

Компьютер, ноутбук, электронный планшет - 8%

Абонемент в фитнес-клуб - 7%

Автомобиль - 7%

Предметы роскоши (ювелирные изделия, антиквариат) - 6%

Квартира, дом, доля в строящемся доме - 6%

Аудио-, видеопроигрыватель, музыкальный центр, мультимедийная техника - 4%

Полис добровольного медицинского страхования - 3%

Дача, загородный дом, земельный участок - 2%

Акции, облигации, пай в инвестиционном фонде и другие ценные бумаги - 2%

Видеокамера, цифровой фотоаппарат - 2%

Гараж, парковочное место - 1%

Не приобретал ничего из перечисленного - 36%

Некоторые мечтают обновить бытовую технику. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Что из следующего списка вы планируете приобрести в 2021 году?

Ремонт в квартире, мебель - 26%

Путевка в турпоездку - 20%

Бытовая техника - 15%

Плата за обучение (свое или детей) - 12%

Мобильный телефон - 11%

Автомобиль - 11%

Абонемент в фитнес-клуб, спортивный тренажер - 8%

Квартира, дом, доля в строящемся доме - 8%

Компьютер, ноутбук, электронный планшет - 7%

Телевизор, домашний кинотеатр - 7%

Предметы роскоши (ювелирные изделия, антиквариат) - 4%

Дача, загородный дом, земельный участок - 3%

Полис добровольного медицинского страхования - 3%

Акции, облигации, пай в инвестиционном фонде и другие ценные бумаги - 3%

Гараж, парковочное место - 2%

Аудио-, видеопроигрыватель, музыкальный центр, мультимедийная техника - 2%

Видеокамера, цифровой фотоаппарат - 2%

Не планирую приобретать ничего из перечисленного - 35%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 человек, можно было дать несколько вариантов ответа.

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