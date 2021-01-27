Уж в отпуск невтерпеж: в 2021 году россияне мечтают о путешествиях и ремонте

Год только начался, а россияне уже мечтают об отпуске в теплых краях.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В нынешнем году почти половина россиян хочет потратить деньги на турпоездки, ремонт и мебель. Чтобы это выяснить, социологи ВЦИОМ попросили 1600 взрослых россиян ответить на вопрос, что они собираются купить в наступившем году.
Исследование «Потребительские планы россиян» ВЦИОМ проводит уже восемь лет, и в нынешнем году результаты заметно отличались от прежних. Как выяснилось, у нас с вами прямо-таки наполеоновские планы по части дорогих трат. Число респондентов, которые планируют ремонт, покупку автомобилей, компьютеров и бытовой техники, стало рекордным за все время наблюдений. А количество россиян, которые намерены купить жилье, за год выросло вдвое.
Россияне задумываются о покупке недвижимости.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Причина - в коронавирусе и курсах валют. Спрос на бытовую технику, компьютеры и автомобили при падении рубля традиционно растет, люди боятся повышения цен. Достаточно вспомнить 2015 год, и вот история, похоже, повторяется. А кто скопил денег побольше, планирует вложить их в недвижимость. Или в ремонт: число россиян, планирующих навести марафет в квартире, выросло на 5%. Оно и понятно, на удаленке клеить обои и утеплять балкон куда сподручнее, чем во времена офисных бдений.
Что же касается поездок, то люди устали сидеть дома и не собираются жалеть денег на путешествия, когда они станут более доступны. В том же исследовании ВЦИОМ приводит цифру: лишь 8% россиян в минувшем году тратили деньги на турпоездки. Неудивительно, что в нынешнем году 20% из нас хотят купить путевку.
Многие планируют купить автомобиль.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Что из этих товаров и услуг вы приобрели в 2020 году?
Мобильный телефон, смартфон - 27%
Ремонт в квартире, мебель - 21%
Бытовая техника - 19%
Плата за обучение (свое или детей) - 11%
Телевизор, домашний кинотеатр - 11%
Путевка в турпоездку - 8%
Компьютер, ноутбук, электронный планшет - 8%
Абонемент в фитнес-клуб - 7%
Автомобиль - 7%
Предметы роскоши (ювелирные изделия, антиквариат) - 6%
Квартира, дом, доля в строящемся доме - 6%
Аудио-, видеопроигрыватель, музыкальный центр, мультимедийная техника - 4%
Полис добровольного медицинского страхования - 3%
Дача, загородный дом, земельный участок - 2%
Акции, облигации, пай в инвестиционном фонде и другие ценные бумаги - 2%
Видеокамера, цифровой фотоаппарат - 2%
Гараж, парковочное место - 1%
Не приобретал ничего из перечисленного - 36%
Некоторые мечтают обновить бытовую технику.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Что из следующего списка вы планируете приобрести в 2021 году?
Ремонт в квартире, мебель - 26%
Путевка в турпоездку - 20%
Бытовая техника - 15%
Плата за обучение (свое или детей) - 12%
Мобильный телефон - 11%
Автомобиль - 11%
Абонемент в фитнес-клуб, спортивный тренажер - 8%
Квартира, дом, доля в строящемся доме - 8%
Компьютер, ноутбук, электронный планшет - 7%
Телевизор, домашний кинотеатр - 7%
Предметы роскоши (ювелирные изделия, антиквариат) - 4%
Дача, загородный дом, земельный участок - 3%
Полис добровольного медицинского страхования - 3%
Акции, облигации, пай в инвестиционном фонде и другие ценные бумаги - 3%
Гараж, парковочное место - 2%
Аудио-, видеопроигрыватель, музыкальный центр, мультимедийная техника - 2%
Видеокамера, цифровой фотоаппарат - 2%
Не планирую приобретать ничего из перечисленного - 35%
По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 человек, можно было дать несколько вариантов ответа.
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