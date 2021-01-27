Новая гипотеза ученых: Люди зимой впадали в спячку – как медведи

Когда-то наши предки впадали в зимнюю спячку. А нас клонит в сон в зимнее время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

БУДИЛЬНИК НА 1 МАРТА

...На календаре декабрь. Но вместо того, чтобы запасаться шампанским и наряжать елку, мы идем в магазин за новым теплым одеялом, самыми удобными подушками, крепко запираем двери, выключаем свет и ложимся спать. Будильник ставим на 1 марта.

Так вполне могло бы быть, если б полмиллиона лет назад эволюция пошла чуть-чуть другим путем. Похоже, наши далекие предки впадали в зимнюю спячку! Прямо как медведи. Мы почему-то не унаследовали эту привычку.

Удивительную гипотезу выдвинули двое ученых-палеонтропологов: Хуан Луис Арсуага из Центра эволюции человека Университета Комплутенсе и Института здоровья Карлоса III в Мадриде и Антонис Бартсиокас из департамента истории и этнологии Университета Фракии (Греция) в статье, недавно опубликованной в научном журнале “Антропология”.

Пещера относится к археологическому памятнику Атапуэрка, входящему в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Shutterstock

ИСПАНСКАЯ “ПЕЩЕРА С КОСТЯМИ”

Испанец и грек изучили останки первобытных людей из пещеры Сима-де-Лос-Уэсос в Испании, в автономном сообществе Кастилья-Леон, рядом с городом Бургос. Название, кстати, так и переводится: “пещера костей”. Пещера непростая, относится к археологическому памятнику Атапуэрка, входящему в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже больше полувека здесь ведутся раскопки и исследования.

Атапуэрка – один из ценнейших источников информации о древних обитателях Европы и мира в целом. Первобытные люди облюбовали эти места больше миллиона лет назад. В Атапуэрке жил так называемый человек-предшественник (Homo antecessor), 1,2 миллиона – 800 тысяч лет назад. Потом его сменил другой вид - гейдельбергский человек (предок неандертальцев).

Именно о гейдельбергском человеке – а точнее, десятках взрослых людей и подростков этого вида, живших в пещере Сима-де-лос-Уэсос 430 тысяч лет назад – и пойдет речь.

В Атапуэрке найдено много костей подростков – для ученых это уникальная возможность понять, как росли и развивались люди сотни тысяч лет назад. Фото: Shutterstock

БЕЗ СОЛНЦА И ЕДЫ

Арсуага и Бартсиокас изучили их останки разнообразными методами, вплоть до компьютерной томографии. И обнаружили изменения, очень похожие на те, что происходят в организме животных, впадающих в спячку: меведей, барсуков, енотов. А также болячки, связанные с дефицитом витамина Д и недостатком минералов. Почечный рахит, гиперпаратиреоз (заболевание эндокринной системы – нарушение обмена кальция и фосфора), фиброзный остит (декальцинация костей) и другие.

Еще один момент. В Атапуэрке найдено много костей подростков – для ученых это уникальная возможность понять, как росли и развивались люди сотни тысяч лет назад.

- Мы увидели, что кости росли непостоянно: были периоды, когда рост замедлялся, причем они повторялись периодически, как будто по сезонам, - говорит Арсуага.

Откуда дефицит витаминов и минералов взялся? Да еще и сезонный? И такой сильный, что влиял на весь организм? Вот тут-то ученые и пришли к смелой гипотезе. Наверное, люди долго не выбирались из пещеры, вообще не видели солнечного света и не ели. Потому как тихо посапывали в зимней спячке.

Запастись жирком, замедлить метаболизм, сердцебиение, дыхание - это был единственный способ пережить трудные времена холода и голода. Да, на всякий случай: пассаж про испанские суровые зимы сейчас наверняка вызвал хохот у сибиряков, да и у москвичей тоже. Но речь идет о пике ледникового периода. Тогда и на юге Европы зимой было несладко. Кстати, в той же самой пещере Сима-де-лос-Уэсос обнаружены останки пещерного медведя – причем ученым известно, что зверь умер во время гибернации (зимней спячки).

Северные народы не клонит в сон, потому что они едят много жирного мяса и рыбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А КАК Ж НЕНЦЫ И ИНУИТЫ?

Доказательств в любом случае еще мало. Вопросов – много. Почему, скажем, у коренных народов Арктики (ненцев, саамов, инуитов) нет обычая спать всю зиму? Морозы-то у них куда более лютые, чем в Испании (даже в разгар ледникового периода), еще и полярная ночь. Возможно, ответ в диете, предполагают Арсуага и Бартсиокас. Северяне едят много жирной рыбы и оленину - в итоге получают достаточно питательных веществ для нормальной работы организма.

Пиренейский полуостров полмиллиона лет назад не отличался плодородием, климат был крайне сухой, и древние обитатели Атапуэрки не могли обеспечить себя полноценным питанием, в первую очередь им не хватало жиров. Вот они и нашли решение, предполагает Хуан Луис Арсуага.

Спали первобытные люди все зиму, несколько месяцев кряду? Или только в самые морозные дни и невыносимые метели? Была это реальная спячка, как у медведей, гибернация, или летаргический сон? Или какой-то особо долгий и глубокий, но вполне обычный сон? Ответов на эти вопросы пока нет. Может, и вовсе не спячке дело. А, например, в какой-то инфекционной болезни, поразившей все население Атапуэрки.

ДНК человека хранят исторические тайны. Фото: Shutterstock

ОТВЕТ – В ДНК

Гипотеза кажется фантастической, признают Хуан Луис и Антонис. Но тут же приводят и контраргумент: если в природе есть такой механизм выживания, почему его не могли использовать первобытные люди? Тем более науке известны и приматы, впадающие в зимнюю спячку – карликовые лемуры с Мадагаскара.

“Мы вполне можем предположить, что физиологические возможности гипометаболизма (то есть замедления процессов во время спячки. - Ю.С.) могли сохраниться на генетическим уровне у разных видов млекопитающих, в том числе у человека”, - рассуждают авторы статьи.

Крит Стрингер из Музея Естествознания в Лондоне сомневается: медведи медведями, но у гейдельбергскрого человека был уже достаточно развит мозг. А он постоянно требует энергии, что создает сложности для “спящего режима” (если сравнивать с компьютером). Стрингер предлагает проверить идею: кости изучили, теперь хорошо бы залезть в ДНК – причем не только жителей испанской пещеры, но и других видов: неадертальцев, денисовцев (останки последнх найдены на Алтае. - Ю. С.). И поискать гены, которые так или иначе могут быть связаны с гипометаболизмом или летаргическим сном.

Да, а тазик оливье остался бы и в этой, гипотетической, версии развития человеческого рода. Ведь перед зимней спячкой нужно нарастить жирка. Никаких диет. Поели – можно и поспать.

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