Совкомбанк разместил социальные еврооблигации на 300 млн долларов

Фото: ПАО Совкомбанк

Совкомбанк разместил первый российский выпуск социальных еврооблигаций объемом $300 млн на 4 года. Ставка купона по ним была установлена в размере 3,4% годовых.

Как сообщили представители банка, это первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций российского эмитента, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA.

Большая часть заявок на еврооблигации (73%) поступила от зарубежных инвесторов: из Европы (40%), Великобритании (25%), США (5%) и Азии (3%), еще 27% составили российские инвесторы. Максимальный спрос на облигации Совкомбанка достиг 900 млн долларов. Благодаря повышенному интересу инвесторов ставка итогового купона получилась самой низкой среди всех выпусков коммерческих банков в нашей стране и в СНГ.

Полученные от выпуска еврооблигаций средства Совкомбанк направит на финансирование портфеля своего самого популярного продукта - карты рассрочки «Халва». Обладателям карты «Халва» предоставляется беспроцентная рассрочка до 12 месяцев на приобретение разнообразных товаров и услуг. Международное агентство Sustainalytics, являющееся лидером в оценке ESG-проектов, в своем независимом заключении назвало карту рассрочки «Халва» социальным проектом.

- Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия как иностранных, так и российских инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими социальной значимости нашего ключевого розничного продукта – карты рассрочки «Халва», - комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. - 68% участников партнерской сети карты «Халва» составляют предприятия малого и среднего бизнеса, для которых увеличение клиентского потока по «Халве» окажет существенную поддержку их бизнесу, столкнувшемуся с серьёзными трудностями и вызовами из-за пандемии коронавируса.

Организаторами выпуска еврооблигаций выступили банки J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, HSBC, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ING, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал и сам Совкомбанк. 61% выпуска был приобретен управляющими компаниями и инвестиционными фондами, 33% приобрели банки, еще 6% - страховые компании.

Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям Совкомбанка кредитный рейтинг BB+, агентство Moody’s Investor Service - Ba1, агентство АКРА - А+. Облигации были размещены на ирландской бирже Euronext Dublin. Розничным инвесторам Совкомбанк предоставляет допуск еврооблигаций к торгам на Московской и бирже и бирже Санкт-Петербург.