Путин – в Давосе: Надеюсь, Третья мировая невозможна, но ситуация может стать неуправляемой

У России и Запада накопилось немало взаимных претензий, но их надо решать по существу во благо всей планеты, такой была основная мысль Путина Фото: REUTERS

Выступление Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе не стало новой «мюнхенской речью», но и не было исключительно словами примирения. У России и Запада накопилось немало взаимных претензий, но их надо решать по существу во благо всей планеты, такой была основная мысль Путина.

- Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны, - заявил он. - Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определённые аналогии все-таки напрашиваются.

- Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах. Всё это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности.

- Миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При этом перед ними встают проблемы, как сохранить здоровье себе и своим родителям, как обеспечить качественное образование детям. Накапливается огромная масса людей, которые, по факту, оказываются невостребованными.

- Системные социально-экономические проблемы порождают общественное недовольство. Опасная иллюзия, что их можно проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально. Потому что для людей причины быть недовольными заключаются на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах.

- Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. Недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили.

- Все более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто какие-то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами.

- У общества возникает вопрос к интернет-гигантам – насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Подменять легитимные институты, по сути узурпировать или ограничивать права человека, самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это только что видели в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю!

- Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологий. Нужно избавиться от фобий прошлого. Если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. Мы к этому готовы, мы этого хотим, но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной!

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