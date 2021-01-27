«Не уступая лучшим зарубежным аналогам»: «Башнефть» переводит собственные электростанции на масло Rosneft Energotec

Компания «Башнефть», которая входит в состав «Роснефти», переводит собственные электростанции в Башкортостане и Ханты-Мансийском автономном округе на моторное масло Rosneft Energotec LL 40. Полусинтетическое масло разрабатывалось экспертами компании «РН-Смазочные материалы» специально для использования в компании «Башнефть-Добыча». Переход на отечественное масло снизит затраты на приобретение зарубежных аналогов — операционные расходы уменьшатся на 10%.

Промышленные испытания моторного масла проходили на двух электростанциях с газопоршневыми установками. Масло отработало 13 тыс. часов. Результаты мониторинга свойств масла, проводившегося на протяжении всего периода испытаний экспертами независимой специализированной лаборатории, подтвердили – масло Rosneft Energotec LL 40 обеспечивает защиту двигателей, работающих на природном или попутном нефтяном газе, «не уступая лучшим зарубежным аналогам». Анализ степени износа деталей агрегатов после завершения испытаний показал, что масло обеспечивает высокие моюще-диспергирующие и противоизносные свойства. При этом масло проявило длительную стойкость к деградации в тяжелых условиях эксплуатации оборудования. Оно способно сохранять свои рабочие свойства при длительном интервале замены до 3000 часов.