Коронавирус убил каждую шестую компанию в России

Минувший пандемийный год «убил» сотни тысяч компаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ПЛЮСЕ - ТОЛЬКО БУРЯТИЯ И ЧУКОТКА

Как и пророчили эксперты, минувший пандемийный год «убил» сотни тысяч компаний. В международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали точную цифру: в 2020 году прекратили свою работу 515,5 тысяч российских коммерческих организаций. Это каждая шестая компания в стране. При этом новых бизнесов было запущено в 2,4 раза меньше, чем ликвидировано старых. Это антирекорд за 18-летнюю историю наблюдений.

«Убыль» зафиксирована по всей стране, за исключением двух регионов - всем вирусам назло число компаний выросло в Бурятии (+6,33%) и на Чукотке (+3,32%. Почти не просели Севастополь и Липецкая область: число компаний в этих регионах за прошлый год снизилось на 0,63 и 0,93 процента соответственно. Хуже всего пришлось Санкт-Петербургу и Тульской области, где закрылись более 15% компаний.

Полмиллиона компаний – это много или мало? С одной стороны, бывало и больше: налоговая статистика говорит о том, что в 2000 году закрылось на 18% меньше компаний, чем в 2019-м. Но дело в том, что из-за карантинных ограничений 2020-го официально ликвидировать организацию было гораздо сложнее, чем раньше. Поэтому коммерсанты оставили эту процедуру на 2021-й. Та же история и с регистрацией новых компаний - их зарегистрировали на четверть меньше, чем годом ранее. И во многом по причине тех же проблем с оформлением.

БОРЬБА С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ

По данным FinExpertiza, вот уже пять лет в России компаний закрывается больше, чем открывается. При этом большая часть закрывшихся организаций 12 месяцев не работала, то есть фактически это был брошенный бизнес.

- Обычно исключение таких компаний связывают с чисткой реестра и избавлением от фирм-однодневок, - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Однако огромное количество формально существующего, но прекратившего работу бизнеса также может свидетельствовать о снижении деловой активности в стране. Многие же формально действующие компании, пострадавшие, но державшиеся на плаву в разгар пандемии, закроются уже в этом году – после отмены моратория на банкротство и сворачивания господдержки.

КОНКРЕТНО

Регионы, где в 2020 году закрылось больше всего компаний

Санкт-Петербург: -15.42%

Тульская область: -15.21%

Кабардино-Балкария: -14.92%

Москва: -14.91%

Псковская область: -14.85%

Калининградская область: -14.38%

Карачаево-Черкесия: -11.83%

Оренбургская область: -11.65%

Астраханская область: -11.12%

Белгородская область: -10.94%

По данным FinExpertiza.

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