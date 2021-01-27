Двух российских теннисисток дисквалифицировали за «договорняки». Пожизненно

Дмитриеву еще и обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К такому решению агенство, которое борется против коррупции в теннисе и отслеживает ставки на тотализаторе, пришло после расследования многочисленных сомнительных матчей. Любопытно, что в двух из этих доказанных «договорняках» они выступали в парном разряде. Обоим игрокам навсегда запрещено играть или посещать любое теннисное мероприятие, поясняется на сайте агенства.

При этом обе эти тенниситки едва входили в первую тысячу мирового рейтинга.

Пресс-релиз ITIA поясняет, что Мердеева была вовлечена в два инцидента с договорными матчами, а Дмитриева в общей сложности участвовала в шести соревнованиях с заранее известным результатом. При этом Дмитриеву еще и обвиняют в отказе сотрудничать со следствием.

А вот Мердеева, судя по ее страничке в Инстаграм, теперь передает свой «опыт» детям.

КСТАТИ

В октябре 2018 года были пожизненно отстранены от тенниса и оштрафованы на 250 000 долларов братья-близнецы Глеб и Вадим Алексеенко. Украинские спортсмены, игравшие в паре, также были признаны виновными в нескольких договорных матчах и связанных с ними преступлениях.