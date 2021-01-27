Как живут внебрачный сын и любовница Валерия Золотухина после его смерти

Ирина Линдт родила артисту сына Ваню. Фото: Олег ДЬЯЧЕНКО/TASS

Валерий Золотухин официально был женат дважды. Первой избранницей артиста стала коллега по Театру на Таганке Нина Шацкая. От этих отношений в 1969 году на свет появился сын Денис. Вторая жена - Тамара Гусева. Женщина пережила не только своего знаменитого мужа, но и их сына. Сергей Золотухин был барабанщиком группы "Мертвые Дельфины". В 2007 году покончил с собой в возрасте 27 лет. Валерий Сергеевич в тот период как раз крутил роман с молодой артисткой Ириной Линдт. От этой связи в 2004 году родился внебрачный сын Золотухина Иван.

16-летний Иван Золотухин растет копией Валерия Золотухина и намерен пойти по стопам знаменитого отца. Вместе со своей мамой Ириной Линдт он появился в гостях у Бориса Корчевникова. "Я с садика слышал, что похож на папу. Все говорили: «Одно лицо». Тогда это казалось странным - почему меня все время сравнивают? Я обожал, когда папа перед сном читал мне сказки. Чаще всего «Сказку о рыбаке и рыбке». По моей просьбе часто перечитывал, потому что мне она очень нравилась. Любимый фильм с папой - это конечно же, «Бумбараш»... Мы часто пересматриваем семейные фотографии, кадры моего рождения. Мне становится очень тепло от них", - рассказал Иван.

Иван Золотухин

В свою очередь, любовница актера отметила, что сын похож на отца не только внешне, но и характером. "Очень не любит, когда на него кричат. Абсолютно папина черта, чтобы дело закончилось миром, не было конфликта. И пока не обнимешь, он не успокоится, это пошло еще с детства", - поведала она в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Ирина вспомнила начало своего романа с Валерием Сергеевичем, который был старше ее на 33 года. Они познакомились, когда актрисе было 24 года. Произошло это в Театре на Таганке. "Кто такой Золотухин, я конечно же знала, но никогда до этого его не видела. В какой-то момент я увидела человека в коридоре театра. Не очень трезвого. Он не мог попасть ногой на ступеньку. Он поднял лицо, и я вдруг поняла, что это Валерий Золотухин. Я была в шоке и очень расстроена. Говорила: единственный известный артист на весь театр - и в таком состоянии", - вспоминает артистка.

Как отметила Линдт, Золотухин был человеком неимоверной доброты. "И на меня это подействовало. Потом он начал меня за косички дергать. Хотя это мне не нравилось. Был момент, когда его долго не было в театре и я поняла, что чего-то мне стало не хватать. Это был первый момент, что человек становится небезразличен. Он, кстати, старше моего отца на девять лет", - рассказала актриса.

Несмотря на появление сына, знаменитый артист не собирался жениться на Линдт и уходить от своей второй супруги Тамары. Актриса об этом знала. "Печати в паспорте у нас никогда не было. Мне, конечно, порой было обидно, когда он уходил к жене. Тамара была очень одинока. У нее никого, кроме Валеры, не было. Он должен был быть там. Для меня это было понятно, плюс там были большие проблемы", - вздыхает Линдт.

Валерий Сергеевич ушел из жизни в марте 2013 года. "Помню, как мама пришла и сказала: «Очень тяжело у папы со здоровьем!». Я ответил: «Да все хорошо будет, не переживай». А отца уже не было… Мне исполнилось только восемь лет. Сейчас мне бы очень хотелось поговорить с ним, очень его не хватает. Бывает, что он мне снится", - признался Иван.

По словам любовницы, врачи долго не говорили Золотухину, что у него опухоль мозга. "Ему сообщали, мол, микроинсульт и нужно преодолеть последствия. Я тоже сказать не смогла, не решилась", - поделилась актриса.

Ирина призналась, что в ее жизни остается только один мужчина - ее сын. А Валерий Сергеевич ей снится по ночам. Сейчас она служит во МХАТ им. Горького. "Я счастлива, что меня пригласили во МХАТ. Театр все-таки должен быть твоим домом, твоей энергией", - рассказывала она.

Напомним, Валерий Золотухин начиная с декабря 2012 года несколько раз был госпитализирован. В результате обследования ему диагностировали глиобластому. 5 марта 2013 года актера привезли в реанимацию Центра рентгенорадиологии на Калужской. 14 марта стало известно, что врачи ввели его в медикаментозную кому. За несколько часов до этого Золотухин успел проститься со своим младшим сыном Ваней. К этому моменту актер уже не мог говорить, ему хватило сил лишь для того, чтобы пожать ребенку руку. Утром 30 марта 2013 года артист скончался на 72-м году жизни от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. Похоронили актера, согласно его воле, на территории построенного в том числе и на его сбережения Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Быстрый Исток на Алтае, где он родился. После смерти актера его вдова отказалась от наследства мужа в пользу Ирины Линдт.