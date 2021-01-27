Умер великолепный театральный актер Андрей Болсунов

Актер театра "Гоголь-центр" скончался на 52-м году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В «Гоголь-центре» началась новая, интереснейшая глава его творческой жизни - невероятно жаль, что она оказалась такой короткой.

В «Гоголь-центре» импозантный, внушительный Болсунов сыграл удачные роли у самых актуальных российских режиссеров. В поставленном Кириллом Серебренниковым бродвейском мюзикле «Пробуждение весны» Болсунов вместе с Юлией Ауг воплощал репрессивную власть «взрослого мира», которому бросали вызов молодые герои спектакля. В одной из новейших постановок Серебренникова «Палачи» по перенесенной на российскую почву пьесе Мартина Макдонаха Болсунов великолепно играл одну из главных ролей - бывшего «силовика» Андреича, чьей коронной репликой была следующая: «Осудить можно любого, никто не без греха. Было б дело, статья найдется». Своего более чем узнаваемого персонажа актер играл не просто убедительно, а с тончайшей нюансировкой, хотя при обрисовке подобных образов находить психологические нюансы обычно не хочется. Он участвовал в спектаклях молодых режиссеров - в «Молоке» Дениса Азарова (нынешнего худрука театра Романа Виктюка), «Девяти» Сергея Виноградова по мотивам фильма «Девять дней одного года», в хипстерском хите Максима Диденко «Хармс. Мыр» проявил свою игровую, «клоунскую» сущность.

Нельзя сказать, чтобы Андрей много и успешно снимался в кино - как практически любой актер он мог бы сыграть гораздо больше. Но он всегда с удовольствием участвовал в короткометражках и студенческих работах молодых режиссеров, украшая их первые усилия опытом сложившегося мастера.

У обаятельного, наделенного какой-то внутренней значительностью Андрея Болсунова все было впереди: его обязательно бы наши новые предложения, новые роли. Две недели назад ему исполнилось всего 52.