В 2020 году сотрудники дочерней компании «Роснефти» «РН-Няганьнефтегаз» высадили более 280 тысяч саженцев

Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в структуру «Роснефти», активно восстанавливают леса Югры. В 2020 году сотрудники нефтедобывающего предприятия в Октябрьском районе на площади 70 га высадили более 280 тыс. саженцев сосны сибирской кедровой и сосны обыкновенной.

Предприятие внесло весомый вклад в сохранение и восстановление кедровых массивов автономного округа и удостоено почётного звания «Хранитель кедровых лесов Югры». С 2010 года «РН-Няганьнефтегаз» высадило более 1,5 миллионов саженцев на площади свыше 370 га.

В компании отмечают, что производственная деятельность предприятий «Роснефти» ориентирована на минимизацию воздействия на окружающую среду. Программа «РН-Няганьнефтегаз» по восстановлению кедровых насаждений и лесных культур ежегодно формируется в сотрудничестве с лесхозами и Октябрьским лесничеством Югры.