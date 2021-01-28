Суворов не был лилипутом, как думают многие - и лишний раз это доказывает его трость

Палка-трость, принадлежавшая Суворову. Конец восемнадцатого века. Пробковое дерево. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Был бы я музейным критиком, который каждый день ходит на выставки, посещает экспозиции, галереи и, хорошо в этом разбираясь, пишет потом правдивые отзывы, то на этот раз выдал бы следующее. Музей военной формы, открывшийся на Большой Никитской улице в Москве, хватает случайного посетителя под локоток и ведёт его сквозь славное военное прошлое России - от сражения к сражению - через века. До этого момента разглядеть артиллерийский кивер или барабан гренадерской роты времён Отечественной войны 1812 года вы могли разве что в фильме Рязанова «Гусарская баллада». Ну или в интернете. Здесь же военное обмундирование предстаёт перед вами во всей красе - со всеми петличками, кокардами, портупеями, накидками, аксельбантами, кушаками, бляхами, пуговками и папахами…

Перечитал вступительную часть. И решил. Как всё-таки хорошо, что я не критик. Лучше буду своими словами.

Музей этот - полный улёт! Военная форма тоже.

Рядовой мушкетёрских рот Нижегородского пехотного полка. 1787-1796 годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоишь в современных джинсиках со смартфоном в руке. А перед тобой рядовой мушкетерских рот - на голову выше, естественно. В фетровой каске. С лацканом на груди. И в панталонах с кожаными крагами ниже колен.

Перешел в другой зал, а там штаб-офицер Семёновского полка, похожий на принца Брунея. Из кивера, как у Киркорова, перья торчат. Эполеты золотом так и пышут. Пояс похож на шарф, как будто бабушка связала.

Шапка штаб-офицерская Лейб-уланского Курляндского Его Величества полка. 1855 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военное обмундирование, между прочим, было дорогим удовольствием. Скажем, в конце 19 века парадный мундир стоил 70 рублей. На эту сумму можно было приобресть 63 кг севрюги! Умножаем на современные 1600 рублей за кг - и получаем 100 тыс 800 рублей (сегодня на эти деньги можно две норковые шубы взять, а на распродаже и все пять, - прим. авт).

Капитан армейской пешей артиллерии. 1882 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«А это что за коряга?» - удивился я (к счастью, не вслух, а про себя).

Оказалось, что это трость самого Суворова.

Посмертная маска полководца. Неизвестный скульптор. Санкт-Петербург, 1800 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБРАЗ НИЗЕНЬКОГО СТАРИЧКА - МИФ

Читаю музейную этикетку, из которой следует, что палку-трость, принадлежавшую Суворову, сделали вручную из пробкового дуба между 1797 и 1799 годами. Трость находилась у Александра Васильевича в период его пребывания в ссылке в селе Кончанском. В середине 19 века внук полководца Александр Аркадьевич подарил ее крестьянину по фамилии Филатов. А в 1901 году сын этого Филатова передал палку Суворовскому музею. Теперь «коряга» хранится в Москве на Большой Никитской - в бывшей усадьбе Васильчиковых (именно в её стенах Музей военной формы и расположен, - прим. авт).

По словам смотрительницы, историки до сих пор спорят, каким был Александр Суворов. Часто его рисуют щуплым маленьким старичком, который умудрился победить в массе сражений, перейти через швейцарские Альпы и так далее. Но так ли это на самом деле?

Вес суворовской трости 589 граммов. Тяжелая палочка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да, Суворов хромал, это известный факт. Турки даже прозвали его «Топал-паша», что означает «хромой генерал». Длина трости для таких людей должна быть идеальной. С короткой придется быть в постоянном наклоне и перегружать запястье. А длинная даст нагрузку на плечевой сустав и позвоночник. В итоге сделали палку для опоры длиной 88 см и весом 589 гр (хотя обычно трость весит от 200 до 500 гр).

Офицерская ташка Клястицкого гусарского полка (синяя). Российская империя, 1850 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В результате несложных подсчетов (с учетом длины трости) нам удалось выяснить, что рост Суворова был примерно - от 170 до 180 см, - сообщили «КП» в Музее военной формы. - Получается, что образ маленького сухенького старичка, который рисует воображение большинства из нас, - миф.

Французский стереоскоп для просмотра объёмных фотографий. 1909 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да уж. Такой дубовой палкой можно и прибить. Мощная деревяшка. Впрочем, как и бывший хозяин.

Там же можно почитать его бессмертные высказывания, о которых помнят даже школьники. «Ученье - свет, неученье - тьма». «Тяжело в ученьи - легко в бою». «Пуля - дура, штык - молодец». И многие другие.

Осмотр экспозиции начинается с петровских времен. И заканчивается Красной Армией и современной Россией.

Штабс-капитан (лётчик) в полётном обмундировании. 1915 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адрес: ул. Большая Никитская, 46/17 стр. 1, ст. м. «Баррикадная».

Режим работы: вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00.

Стоимость билета: 400 руб (пенсионеры, студенты - 150 руб).

Револьвер системы Нагана образца 1895 года. Макет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парадная форма одежды для строя офицерского состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 1943 год. Майор, авиация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну и солдат будущего, о котором в музее тоже расскажут много интересного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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