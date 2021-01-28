Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Суворов не был лилипутом, как думают многие - и лишний раз это доказывает его трость

Корреспондент «КП» окунулся в военную историю своей страны и предлагает вам сделать то же самое
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Палка-трость, принадлежавшая Суворову. Конец восемнадцатого века. Пробковое дерево.

Палка-трость, принадлежавшая Суворову. Конец восемнадцатого века. Пробковое дерево.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Был бы я музейным критиком, который каждый день ходит на выставки, посещает экспозиции, галереи и, хорошо в этом разбираясь, пишет потом правдивые отзывы, то на этот раз выдал бы следующее. Музей военной формы, открывшийся на Большой Никитской улице в Москве, хватает случайного посетителя под локоток и ведёт его сквозь славное военное прошлое России - от сражения к сражению - через века. До этого момента разглядеть артиллерийский кивер или барабан гренадерской роты времён Отечественной войны 1812 года вы могли разве что в фильме Рязанова «Гусарская баллада». Ну или в интернете. Здесь же военное обмундирование предстаёт перед вами во всей красе - со всеми петличками, кокардами, портупеями, накидками, аксельбантами, кушаками, бляхами, пуговками и папахами…

Перечитал вступительную часть. И решил. Как всё-таки хорошо, что я не критик. Лучше буду своими словами.

Музей этот - полный улёт! Военная форма тоже.

Рядовой мушкетёрских рот Нижегородского пехотного полка. 1787-1796 годы.

Рядовой мушкетёрских рот Нижегородского пехотного полка. 1787-1796 годы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоишь в современных джинсиках со смартфоном в руке. А перед тобой рядовой мушкетерских рот - на голову выше, естественно. В фетровой каске. С лацканом на груди. И в панталонах с кожаными крагами ниже колен.

Перешел в другой зал, а там штаб-офицер Семёновского полка, похожий на принца Брунея. Из кивера, как у Киркорова, перья торчат. Эполеты золотом так и пышут. Пояс похож на шарф, как будто бабушка связала.

Шапка штаб-офицерская Лейб-уланского Курляндского Его Величества полка. 1855 год.

Шапка штаб-офицерская Лейб-уланского Курляндского Его Величества полка. 1855 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военное обмундирование, между прочим, было дорогим удовольствием. Скажем, в конце 19 века парадный мундир стоил 70 рублей. На эту сумму можно было приобресть 63 кг севрюги! Умножаем на современные 1600 рублей за кг - и получаем 100 тыс 800 рублей (сегодня на эти деньги можно две норковые шубы взять, а на распродаже и все пять, - прим. авт).

Капитан армейской пешей артиллерии. 1882 год.

Капитан армейской пешей артиллерии. 1882 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«А это что за коряга?» - удивился я (к счастью, не вслух, а про себя).

Оказалось, что это трость самого Суворова.

Посмертная маска полководца. Неизвестный скульптор. Санкт-Петербург, 1800 год.

Посмертная маска полководца. Неизвестный скульптор. Санкт-Петербург, 1800 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБРАЗ НИЗЕНЬКОГО СТАРИЧКА - МИФ

Читаю музейную этикетку, из которой следует, что палку-трость, принадлежавшую Суворову, сделали вручную из пробкового дуба между 1797 и 1799 годами. Трость находилась у Александра Васильевича в период его пребывания в ссылке в селе Кончанском. В середине 19 века внук полководца Александр Аркадьевич подарил ее крестьянину по фамилии Филатов. А в 1901 году сын этого Филатова передал палку Суворовскому музею. Теперь «коряга» хранится в Москве на Большой Никитской - в бывшей усадьбе Васильчиковых (именно в её стенах Музей военной формы и расположен, - прим. авт).

По словам смотрительницы, историки до сих пор спорят, каким был Александр Суворов. Часто его рисуют щуплым маленьким старичком, который умудрился победить в массе сражений, перейти через швейцарские Альпы и так далее. Но так ли это на самом деле?

Вес суворовской трости 589 граммов. Тяжелая палочка.

Вес суворовской трости 589 граммов. Тяжелая палочка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да, Суворов хромал, это известный факт. Турки даже прозвали его «Топал-паша», что означает «хромой генерал». Длина трости для таких людей должна быть идеальной. С короткой придется быть в постоянном наклоне и перегружать запястье. А длинная даст нагрузку на плечевой сустав и позвоночник. В итоге сделали палку для опоры длиной 88 см и весом 589 гр (хотя обычно трость весит от 200 до 500 гр).

Офицерская ташка Клястицкого гусарского полка (синяя). Российская империя, 1850 год.

Офицерская ташка Клястицкого гусарского полка (синяя). Российская империя, 1850 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В результате несложных подсчетов (с учетом длины трости) нам удалось выяснить, что рост Суворова был примерно - от 170 до 180 см, - сообщили «КП» в Музее военной формы. - Получается, что образ маленького сухенького старичка, который рисует воображение большинства из нас, - миф.

Французский стереоскоп для просмотра объёмных фотографий. 1909 год.

Французский стереоскоп для просмотра объёмных фотографий. 1909 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да уж. Такой дубовой палкой можно и прибить. Мощная деревяшка. Впрочем, как и бывший хозяин.

Там же можно почитать его бессмертные высказывания, о которых помнят даже школьники. «Ученье - свет, неученье - тьма». «Тяжело в ученьи - легко в бою». «Пуля - дура, штык - молодец». И многие другие.

Осмотр экспозиции начинается с петровских времен. И заканчивается Красной Армией и современной Россией.

Штабс-капитан (лётчик) в полётном обмундировании. 1915 год.

Штабс-капитан (лётчик) в полётном обмундировании. 1915 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адрес: ул. Большая Никитская, 46/17 стр. 1, ст. м. «Баррикадная».

Режим работы: вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00.

Стоимость билета: 400 руб (пенсионеры, студенты - 150 руб).

Револьвер системы Нагана образца 1895 года. Макет.

Револьвер системы Нагана образца 1895 года. Макет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парадная форма одежды для строя офицерского состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 1943 год. Майор, авиация.

Парадная форма одежды для строя офицерского состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 1943 год. Майор, авиация.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну и солдат будущего, о котором в музее тоже расскажут много интересного.

Ну и солдат будущего, о котором в музее тоже расскажут много интересного.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве открыли «Музей самоизоляции»: маски из марли и этикетки от вина

Предметы, напоминающие о самоизоляции, принесли москвичи (подробности).

Культура