Кокорина представят в качестве игрока "Фиорентины". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 27 января, в Италии пройдет презентация форварда Александа Кокорина в качестве игрока футбольного клуба "Фиорентина". Скандально известный игрок покинул московский "Спартак", решив стать игроком клуба Серии А.

Рано утром пресс-служба команды уже объявила о том, что сделка по переходу игрока завершена, и он готов к работе. С начала этого сезона Кокорин провел за "Спартак" только 10 матчей, в которых забил лишь 2 гола. "Фиорентина" же пока не особо блещет в сезоне, находясь на 12 месте в турнирной таблице.

Все подробности первых дней пребывания во Флоренции, видимо, теперь будут сказаны во время официальной презентации. Она пройдет сегодня, 27 января 2021 года. И начнется в 19:00 по московскому времени. Сайт KP.RU будет следить в режиме онлайн-трансляции.