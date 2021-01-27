Сотрудничество на благо экологии

Первое в наступившем году заседание Комитета РСПП по экологии и природопользованию началось с обсуждения вопросов взаимодействия отечественного бизнес-сообщества и Росприроднадзора по обеспечению соблюдения требований в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая, как уже писала «Комсомольская правда», в начале июня 2020 года из-за необходимости личного участия в расследовании экологической аварии в Норильске не смогла принять участие в экологическом онлайн-форуме РСПП «Промышленная экология в условиях противодействия распространению коронавируса», выступила перед представителями российского бизнеса с призывом активно реализовывать национальные и федеральные проекты по экологии и внедрению наилучших доступных технологий (НДТ).

- Я предлагаю наступивший год нам прожить в конструктиве, - сказала Светлана Радионова. - Без взаимодействия нам с вами никак.

Также руководитель Росприроднадзора высказалась за применение на практике мер государственного стимулирования внедрения «зелёных» НДТ на отечественных промышленных производствах, в том числе и с помощью государственного субсидирования банковских кредитных ставок, отметив при этом, что эти мероприятия могут проводиться совместно с Минпромторгом России.

Также на заседании Комитета был рассмотрен актуальный и важный для российской промышленности вопрос организации работы по перечню методик расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По словам первого заместителя председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, председателя совета директоров компании «ЕвроХим» Игоря Нечаева, в настоящее время совместно с Минприроды и Минэкономразвития России достигнута договорённость о продлении действия утверждённых методик в течение полугода, за исключением населённых пунктов, включённых в программу «Чистый воздух». Таким образом, у промышленных предприятий по-прежнему есть возможность оформления комплексных экологических разрешений и иных разрешительных документов для своей производственной деятельности.

Процедура верификации методик согласована с Минприроды, причём, 21 из них уже согласована и ещё 130 будут внесены на согласование министерством в ближайшие месяцы.

В тоже время, как согласились Игорь Нечаев и Светлана Радионова, необходимо запустить совместный с Росприроднадзором процесс актуализации, изменения или даже исключения устаревших методик расчёта выбросов.