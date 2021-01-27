Британская пара потратила миллионный выигрыш на вегетарианскую еду для бездомных

Помимо реализации своих фантазий, пара направляла часть полученных средств на благотворительность

Еще в 2017 году обычная британская семейная пара Билл и Кэт Малларки из английского города Ковентри выиграли в лотерею 1 миллион фунтов. На эти деньги они выстроили роскошный дом, приобрели небольшую лодку и участок земли в островном государстве Сент-Люсия, откуда родом Кэт.

Но помимо реализации своих фантазий, пара направляла часть полученных средств на благотворительность. В 2019 году они приготовили рождественский ужин для сотни пенсионеров. А в январе уже этого года решили поддержать бездомных и неимущих во время зимнего локдауна и закупили для них продовольствия.

Зимняя самоизоляция оказалась крайне суровой. Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса, который считается намного заразнее классической версии COVID-19, сразу после начала нового года премьер-министр Британии Борис Джонсон ввел по всей стране жесткие ограничительные меры.

Билл и Кэт решили, что в такой непростой момент обязаны помочь людям, оказавшимся в куда более трудных условиях. На это их вдохновила работа волонтеров, раздававших еду и горячие напитки дальнобойщикам, которые застряли накануне рождества в Кенте.

Пара связалась с поварами из благотворительной организации Langar Aid, которые специально разработали ряд блюд для бездомных. Малларки и сами профессиональные шеф-повара, но в этом вопросе доверились сторонним специалистам. Правда, при составлении меню у них было одно пожелание, чтобы в блюда включили карибский карри. Специя была выбрана неслучайно, поскольку в родной для Кэт Сент-Люсии это излюбленная приправа. Меню демократичное и вегетарианское, без единого кусочка мяса - только овощи, горох и рис. В качестве десерта - шоколадные батончики.

Отведали карибские деликатесы более ста нуждающихся. По словам волонтеров, все остались довольны.