Новые мосты Москвы: Красная арка - в районе ВДНХ, «стеклянный» тоннель - на Семёновской набережной

Над Яузой недалёко от ВДНХ вырастет необычный пешеходный мост - вантовый, с аркой высотой 12 метров

В ближайшие три года в столице появятся 16 новых мостов. Большинство из них - автомобильные. Поскольку в первую очередь нужно продолжать разгонять пробки на действующих магистралях и уменьшать перепробеги машин. Конечно, нужны и дополнительные связки районов на разных речных берегах. Но проектировщики помнят также о пешеходах и пассажирах метро. Для них появятся новые маршруты над водой.

В Москомархитектуре рассказали, какие ещё мосты и где построят в столице.

РОСТОКИНО: ДОРОГА НА СТАЛЬНЫХ ТРОСАХ

Над Яузой недалёко от ВДНХ вырастет необычный пешеходный мост - вантовый, с аркой высотой 12 метров. Пролетные полукруглые конструкции удивят всех не только металлическими тросами-креплениями, но и своим красным цветом. Согласитесь, не часто в столице увидишь такие яркие «пятна». Разве что в проектах современных зданий. А тут - мост!

С южной стороны с него можно будет выйти в сторону Будайской улицы. С северной – к проектируемому проезду №742 и улице Касаткина. Все сооружение, с подходами и пролетом, растянется примерно на 70 метров.

СОКОЛИНАЯ ГОРА: ПОДЗЕМКА СТАНЕТ БЛИЖЕ

Еще один мост через Яузу соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные. Его длина - 85 метров. Сооружение сделают «стеклянным» - из легких современных материалов и накроют полупрозрачным поликарбонатом. Рядом высадят сквер и благоустроят Семеновскую набережную на участке около 1 километра.

Мост построят в транспортно-пересадочном узле около открывшейся недавно станции Большой кольцевой линии «Электрозаводская». Жители домов на Рубцовской набережной и соседних улиц смогут по крытой переправе быстро добраться до подземки. В ближайшем будущем здесь откроется пересадка на одноименные станции Арбатско-Покровской ветки и пригородного маршрута железной дороги. А в перспективе – на линию Московских центральных диаметров (МЦД-3) между Зеленоградом и Раменским.

Еще один мост через Яузу соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные

ЦАРИЦЫНО: С ВЕТЕРКОМ НАД МОСКВОЙ-РЕКОЙ

Для поездов подземки через Москву-реку перекинут уже пятый подобный метромост в городе. Сейчас над главной водной трассой города проходят Митинский, Смоленский, Лужнецкий и Нагатинский метромосты.

Новую конструкцию разместят на проектируемой Бирюлевской линии между станциями «Батюнино» и «Москворечье». Переправа свяжет район Батюнинской улицы в Марьино и участок между Каширским шоссе и Москвой-рекой в Царицыно. Мост частично поедет над юго-восточной частью территории музея-заповедника «Коломенское».

Напомним, строительство Бирюлевской линии длиной 22,2 километра планируют начать в этом году. Маршрут из 10 станций пройдёт от тупиков за станцией «ЗИЛ» до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

- Новая ветка улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов южной части столицы, а также кварталов реновации, ЗИЛа и парка развлечений «Остров мечты», - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, в будущем возможно продление линии в поселение Рязановское Новомосковского округа.

Новая ветка улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов южной части столицы

Здесь есть только картинки благоустройства пруда около станции «Батюнино», откуда стартует метромост. Проект пока разрабатывают и обсуждают с жителями.

ЧТО ЕЩЁ

- в новом парке на правом берегу Москвы-реки от МКАДа до Строгинского шоссе планируют построить пешеходный мост. Проект пока разрабатывают. Маршрут соединит два района - Строгино и Покровское-Стрешнево. Эту переправу городские власти собирались проложить ещё по Генплану 1963 года. В перспективе мост приведёт к храму святого равноапостольного князя Владимира, который сейчас строят на противоположном берегу Москвы-реки;

- на ЗИЛе автомобильный мост над Москвой-рекой соединит кварталы бывшей промзоны и соседний Донской район. Длина маршрута - 415 метров, а ширина – 27 метров. На нем будет по три полосы движения в каждую сторону. Надвижку центрального пролёта конструкции начнут уже в этом году. Всего на ЗИЛе построят два автомобильных и три пешеходных моста;

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- на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе появятся сразу три моста через реку Лихоборку. Всего на них будет 14 полос для движения. Машины поедут по этим переправам уже в 2022 году.