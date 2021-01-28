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Новые мосты Москвы: Красная арка - в районе ВДНХ, «стеклянный» тоннель - на Семёновской набережной

Переправы запустят для машин, поездов метро и пешеходов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Над Яузой недалёко от ВДНХ вырастет необычный пешеходный мост - вантовый, с аркой высотой 12 метров

Над Яузой недалёко от ВДНХ вырастет необычный пешеходный мост - вантовый, с аркой высотой 12 метров

В ближайшие три года в столице появятся 16 новых мостов. Большинство из них - автомобильные. Поскольку в первую очередь нужно продолжать разгонять пробки на действующих магистралях и уменьшать перепробеги машин. Конечно, нужны и дополнительные связки районов на разных речных берегах. Но проектировщики помнят также о пешеходах и пассажирах метро. Для них появятся новые маршруты над водой.

В Москомархитектуре рассказали, какие ещё мосты и где построят в столице.

РОСТОКИНО: ДОРОГА НА СТАЛЬНЫХ ТРОСАХ

Над Яузой недалёко от ВДНХ вырастет необычный пешеходный мост - вантовый, с аркой высотой 12 метров. Пролетные полукруглые конструкции удивят всех не только металлическими тросами-креплениями, но и своим красным цветом. Согласитесь, не часто в столице увидишь такие яркие «пятна». Разве что в проектах современных зданий. А тут - мост!

С южной стороны с него можно будет выйти в сторону Будайской улицы. С северной – к проектируемому проезду №742 и улице Касаткина. Все сооружение, с подходами и пролетом, растянется примерно на 70 метров.

СОКОЛИНАЯ ГОРА: ПОДЗЕМКА СТАНЕТ БЛИЖЕ

Еще один мост через Яузу соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные. Его длина - 85 метров. Сооружение сделают «стеклянным» - из легких современных материалов и накроют полупрозрачным поликарбонатом. Рядом высадят сквер и благоустроят Семеновскую набережную на участке около 1 километра.

Мост построят в транспортно-пересадочном узле около открывшейся недавно станции Большой кольцевой линии «Электрозаводская». Жители домов на Рубцовской набережной и соседних улиц смогут по крытой переправе быстро добраться до подземки. В ближайшем будущем здесь откроется пересадка на одноименные станции Арбатско-Покровской ветки и пригородного маршрута железной дороги. А в перспективе – на линию Московских центральных диаметров (МЦД-3) между Зеленоградом и Раменским.

Еще один мост через Яузу соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные

Еще один мост через Яузу соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные

ЦАРИЦЫНО: С ВЕТЕРКОМ НАД МОСКВОЙ-РЕКОЙ

Для поездов подземки через Москву-реку перекинут уже пятый подобный метромост в городе. Сейчас над главной водной трассой города проходят Митинский, Смоленский, Лужнецкий и Нагатинский метромосты.

Новую конструкцию разместят на проектируемой Бирюлевской линии между станциями «Батюнино» и «Москворечье». Переправа свяжет район Батюнинской улицы в Марьино и участок между Каширским шоссе и Москвой-рекой в Царицыно. Мост частично поедет над юго-восточной частью территории музея-заповедника «Коломенское».

Напомним, строительство Бирюлевской линии длиной 22,2 километра планируют начать в этом году. Маршрут из 10 станций пройдёт от тупиков за станцией «ЗИЛ» до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

- Новая ветка улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов южной части столицы, а также кварталов реновации, ЗИЛа и парка развлечений «Остров мечты», - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, в будущем возможно продление линии в поселение Рязановское Новомосковского округа.

Новая ветка улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов южной части столицы

Новая ветка улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов южной части столицы

Здесь есть только картинки благоустройства пруда около станции «Батюнино», откуда стартует метромост. Проект пока разрабатывают и обсуждают с жителями.

ЧТО ЕЩЁ

- в новом парке на правом берегу Москвы-реки от МКАДа до Строгинского шоссе планируют построить пешеходный мост. Проект пока разрабатывают. Маршрут соединит два района - Строгино и Покровское-Стрешнево. Эту переправу городские власти собирались проложить ещё по Генплану 1963 года. В перспективе мост приведёт к храму святого равноапостольного князя Владимира, который сейчас строят на противоположном берегу Москвы-реки;

- на ЗИЛе автомобильный мост над Москвой-рекой соединит кварталы бывшей промзоны и соседний Донской район. Длина маршрута - 415 метров, а ширина – 27 метров. На нем будет по три полосы движения в каждую сторону. Надвижку центрального пролёта конструкции начнут уже в этом году. Всего на ЗИЛе построят два автомобильных и три пешеходных моста;

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- на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе появятся сразу три моста через реку Лихоборку. Всего на них будет 14 полос для движения. Машины поедут по этим переправам уже в 2022 году.

Москва строитсяКАРТИНА ДНЯ