Микросхемы стали дефицитом: какая электроника подорожает и почему

Компьютеры могут серьезно подорожать в наступившем году. Фото: Shutterstock

Электроника российского производства может подорожать на 20-50% из-за нехватки импортных микрочипов. Об этом рассказали «Известиям» представители отечественных предприятий.

Проблемы с микросхемами начались в 2020-м. В первую волну пандемии крупнейшие производители электроники столкнулись с перебоями в поставках деталей, после чего закупили в несколько раз больше компонентов, особенно микрочипов. Вместе с тем из-за повального перевода сотрудников и учащихся на удаленку в мире возросла потребность в новых компьютерах, смартфонах и прочей технике.

На ситуацию повлияла и «торговая война» США с Китаем. Из-за этого конфликта один из ведущих мировых производителей чипов, расположенный на Тайване, отказался продавать их полугосударственным китайским корпорациям. В результате телекоммуникационные гиганты из КНР практически опустошили рынок, разом затарившись микросхемами на 1-2 года вперед. Спрос на микрочипы, особенно на тайваньских фабриках, также сильно вырос из-за растущей популярности 5G. В итоге микросхемы оказались в России дефицитом, что и вызовет удорожание отечественной электроники.

В разговоре с «КП» руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников добавил, что в 2021 году подорожает не только российская электроника, но и вся остальная. Причина - рост курсов доллара и евро. Что касается дефицита чипов, то он отразится только на узкой категории товаров.

- Речь идет о самых новых и чрезвычайно дорогих видеокартах. Эти карты в основном используются в консолях нового поколения. С их недостатком будет связан дефицит новых Sony PlayStation и Xbox. Подобные видеокарты покупают геймеры или люди, занимающиеся криптовалютами. Широких масс это не коснется, - говорит Половников.

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