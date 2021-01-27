Презентация Кокорина в "Фиорентине" началась с поломки. А потом футболист ответил на вопрос о тюрьме

Кокорин был игроком "Спартака", а стал футболистом "Фиорентины". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 27 января, во Флоренции официально презентовали нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина. Он покинул "Спартак", проведя в команде только половину сезона. И теперь будет пробовать свои силы наконец-то зарубежом. На пресс-конференции Кокорин поведал о многих неизвестных деталях своего переезда в Италию.

В начале пресс-конференции у переводчика на русский язык сломался микрофон. И примерно с полминуты в зале повисла пауза после вступительного слова. Кокорин, заслышавший русскую речь, сначала улыбался. А во время паузы пошутил:

- Мне кажется, что-то сломалось.

И после этих слов переводчика подсадили к Кокорину за стол, туда, где был работавший микрофон для синхронного перевода. Форвард всю пресс-конференцию говорил на русском языке - начать изучение итальянского он клятвенно пообещал прямо с 29 января. Причем, это будет семейный челлендж - познавать новый язык будут жена и сын Кокорина.

- Много писали здесь и в России говорили о том, что Манчини и Капелло сыграли свою роль. В Италии это - привилегия посоветоваться с ними. Я благодарен, с ними я на связи по-дружески. Недавно разговаривали с Фабио, вышло его интервью. И с Капелло мы на связи как друзья, - прояснил Кокорин информацию о том, что его "рекомендовали" в "Фиорентину" тренеры, с которыми он работал в сборной России и питерском "Зените".

Когда же спросили по поводу того, кто из форвардов Серии А ему нравится больше, то Александр ответил:

- Я слежу за итальянским футболом. Мне нравятся форварды - Златан в его возрасте показывает хороший футбол, статистика Криштиану говорит о многом. В Серии "А" до этого мне нравился Роналду. Ну, тот который сейчас толстенький, - улыбнувшись последнему слову, сказал Александр.

К слову, для Кокорина уже ввели неофициальное прозвище - всю пресс-конференцию к нему все обращались неизменно как "Саша".

Кокорину припомнили уголовное дело, но Саша перевел этот вопрос в политкорректную плоскость:

- То, что произошло в моей стране - я понес за это наказание. Я эту историю забыл, сейчас новая страница в жизни. И постараюсь отвечать всем по поводу этой истории хорошей игрой на поле.

- "Фиорентина" предложила мне такой же контракт, как и в прошлой команде - на 3,5 года. И было очень приятно, что команда такого уровня обратилась. У нас был один день на ответ и за этот день было принято решение о переходе, - прояснил детали переезда из "Спартака" в Италию Кокорин. При этом, футболист признался - решение о переезде во Флоренцию он принял на семейном совете и на это ушло пять часов времени. А когда же стало ясно, что Кокорин переезжает в "Фиорентину", то бывший напарник по "Зениту" Доменико Кришито поздравил его с этим решением.

Что касается дебюта в новом клубе, то сам Кокорин сказал - с завтрашнего дня у него будет обычный тренировочный режим как у всех. Однако первое время уйдет на то, чтобы тренеры клуба по результатам тестов поняли, насколько он готов играть за "Фиорентину". Ведь в России перерыв в сезоне был аж с середины декабря, а Кокорин прошел со "Спартаком" всего пару недель тренировочных сборов.