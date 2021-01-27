Володина оскорбили слова о «клоунах» в Госдуме

Вячеслав Володин заявил, что к депутатам необходимо относиться с уважением Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к депутатам необходимо относиться с уважением, потому что их выбирает сам народ.

- В Государственной Думе очень много людей, они все разные. Но их избрали. И, потом, когда одним мазком берут и говорят, «да они там!..» А кто «они»? Это врачи и учителя, представители бизнеса достаточно эффективные, это люди, которые свой опыт приобрели в разных сферах. Госдума такая же, как и мы, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда».

- В народе зачастую говорят «клоунов понабрали в Госдуму», - напомнили Володину журналисты «Комсомолки».

- Послушайте, соберите своих коллег по цеху, они тоже все разные. Кто-то вам нравится, кто-то не нравится. Кто клоун-то? Вот я пришел в Думу и работал с Евгением Примаковым. Со Станиславом Говорухиным. С Иосифом Кобзоном. Я говорю о людях, которых уже нет. Но в Думе сейчас есть Терешкова, Савицкая. Поэтому мне оскорбительно такое слышать! - заявил Володин.

- Откуда тогда такой имидж у Госдумы, немного фольклорный?

- Имидж можно закрепить в отношении любого из нас. Вопрос в другом: если мы не будем уважительно относиться к своему выбору, нас никто не будет уважать.

- Может, от того народ обзывается, что Госдума всегда соглашается с правительством? И люди считают, что там одни соглашатели. Только руки поднимают..., - не отставали журналисты «КП» от Вячеслава Володина. - Еще раз хочу подчеркнуть: надо уважать свой выбор! И понимать: любой коллегиальный орган в плане имиджа всегда более уязвим, чем персонифицированный. Но давайте,например, проанализируем то, что было в пандемию. Многие парламенты мира и Европы ушли на карантин, а Государственная Дума работала. Не уходила ни на карантины, ни в отпуска. Три депутата ушли из жизни, исполняя свои обязанности, свой долг перед избирателями. Работали в регионах. 181 депутат Госдумы переболел коронавирусом!

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