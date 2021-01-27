Майор Довжик из «Ликвидации» — о смерти актера Юрия Лахина: «Он был недооценен. А вокруг много куда более раскрученных»

Скончался Юрий Лахин — советский и российский актер

Утром 27 января от последствий COVID-19 скончался Юрий Лахин — советский и российский актер, которого широкий зритель знает, прежде всего, по ролям в сериалах «Вечный зов», «Ликвидация» и «Молодежка». Суровый и строгий на вид, он умел подавать себя в кадре с подчеркнутым внутренним достоинством, солидно и сдержанно, без кривляний и мхатовщины. Потому, скорее всего, и интересовал продюсеров как исполнитель ролей силовиков: начальник охраны Сталина, прокурор города, генерал МВД, командир спецназа и, конечно, начальник контрразведки Одесского военного округа, отвечающий за операцию «Маскарад» в сериале «Ликвидация». Работы в Свердловском театре драмы, театре «На Покровке», где Лахин был помощником худрука, и «Сатириконе» публика помнит куда хуже.

О чем сожалеет и коллега ушедшего актера Борис Каморзин — тот самый, что сыграл майора Довжика в культовом сериале Сергея Урсуляка. «КП» связалась с артистом, чтобы услышать несколько добрых и правдивых слов.

- Борис, извините за печальный повод поговорить. Наверняка знаете, что сегодня не стало Юрия Лахина — артиста, с которым вы не раз работали...

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- (вздыхает) Да, понял. Он был замечательным актером, но недооцененным. Режиссеры понимали, какого уровня это актер. При этом многие были раскручены куда больше, чем он. Не сказать, чтобы Юрий не был востребован. Но больших ролей могло быть и больше, справедливости ради. У всех по-разному в жизни происходит...

- Каким вы его запомнили по площадке «Ликвидации»?

- Мы работали с ним не только на «Ликвидации». В разных проектах. Еще и в сериале «Исаев» (приквеле «Семнадцати мгновений весны» о молодости Штирлица — снимал тоже Сергей Урсуляк), «Поделись счастьем своим», «Верни мою любовь». Поэтому могу сказать, что он был высочайшего уровня актер, глубокий профессионал и прекрасный человек.

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- Легко нашли с ним контакт?

- Абсолютно. При том, что он был гораздо старше. Мне — 54, ему было 68. Мы как-то быстро подружились, он оценил меня, принял. Мы прекрасно общались, обсуждали разные вещи. Он был актером высокого уровня, приятно было работать с ним. Я даже не предполагал, что он был мастером такого уровня. Как только увидел его в кадре, подумал: «Надо же! А я его раньше и не знал». Каких-то других вокруг знал, а его нет...

- Хотя старт в «Вечном зове» 1973 года был весьма обнадеживающим.

- Да-да, как ни странно, потом больших ролей не было. Почему так? Не знаю. Я увидел его в «Ликвидации» и был поражен: «Как же круто то, что он делает». Пожалуй, это все, что могу сказать.

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Драматург Николай Коляда, работавший с Юрием Лахиным еще на Урале, тоже вспомнил коллегу и друга добрым словом.

- Печальная новость пришла из Москвы, - написал он в фейсбуке. - Умер Юрий Лахин.

Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все. Кто из старшего поколения не помнит его «Дикаря»? Они играли спектакль с Таней Малягиной. Когда я писал пьесу «Птицу Феникс», то я написал об этом спектакле и о том, как это было. Юрка, очень жалко тебя.

Актриса Ольга Битюцкая («Дети Арбата», «Склифосовский»), которая играла с Лахиным в московском Театре на Покровке, подчеркнула, что актер не выдержал осложнений после коронавируса.

- Поражение легких, его увезли в больницу, - выдала артистка подробности течения болезни. - Он перенес COVID-19 дома, а потом осложнение на легкие. И вот, не смогли его спасти, к сожалению, сегодня утром его не стало. Этого огромного человека, огромного актера и прекрасного человека. Мы дружили много лет. Учились вместе в Свердловском театральном училище и с Юрой, и с его женой Еленой Борисовой. Ей очень тяжело. Она осталась одна. Прожили они всю жизнь, как две половинки одного целого. Она просто в трудном состоянии. Надо это пережить, такую утрату.

Ни один из театров, где работал Юрий Лахин, даже не разместил новости о смерти актера на своих официальных сайтах.