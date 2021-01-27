Худруку МХАТа Эдуарду Боякову сделали операцию на сердце

Боякову сделали плановую операцию на сердце Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что художественный руководитель МХАТа на Тверском бульваре попал в больницу в тяжёлом состоянии. Ему провели сложную операцию на сердце. Впереди около месяца реабилитации и режим ограничений всех видов активности.

В театре нам подтвердили, что Боякову сделали плановую операцию на сердце. Но чувствует он себя хорошо. Уже выходил на связь после операции. И скоро должен появиться на работе.

Мы желаем Эдуарду Владиславовичу скорейшего выздоровления. Напомним, что Бояков стал руководителем МХАТ им. Горького два года назад. В конце 90-ых годов Эдуард Бояков был директором театрального фестиваля «Золотая маска». В течение восьми лет руководил театром «Практика». С октября прошлого года - ведущий программы "Напротив всех" на радиостанции "Комсомольская правда".

Прежний руководитель театра Татьяна Доронина является почётным президентом и возглавляет художественный совет.

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