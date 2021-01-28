На могиле Жанны Фриске творятся странные вещи: россиянки собирают снег и цветы для приворота

Фото: Алена Нестерова. "Экспресс газета"

После смерти знаменитостей их могилы часто становятся местом паломничества. Кто-то приходит на погост отдать дань уважения кумиру, кто-то - из праздного любопытства. А есть те, кто появляется на кладбище в надежде на чудо. Так происходит с местом захоронения Жанны Фриске. С наступлением зимы на ее могиле творятся странные вещи.

Жанна Фриске умерла летом 2015 года. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище. На могиле поставили памятник звезды в полный рост. Место захоронения артистки считается одним из самых посещаемых. Поклонники круглый год приходят отдать дань уважения любимице, всячески украшают ее могилу. А с приходом зимы и вовсе проводят ритуал. Могилу Фриске осыпают лепестками роз.

"Все пять лет так. Как первый снег выпадает и до самого конца зимы. Летом затишье. Они что-то со снегом этим с могилы делают. Девушки в основном молоденькие. Постоят немножко, потом прям из кармана достают лепестки и бросают на могилу. Думают, что не заметно", - цитирует охранника кладбища "Экспресс газета".

По его словам, фанаток они не прогоняют. Вандализма в этом никакого нет, одно лишь проявление чувств - посетительницы собирают снег и цветы. "Ничего плохо не делают. Только чуть снега соскребут с памятника, да лепестки свои же. Но что ж в этом плохого, снег и так чистить надо. Красиво потом очень эти лепестки лежат, пока снегом их не припорошит", - дивится работник кладбища.

Как удалось выяснить светским хроникерам, оказывается, таким образом на могиле Фриске россиянки делают приворот. Девушки просят у певицы помощи в любви."Однажды нам девушка прям так и заявила: «Где тут у вас могила Фриске, на которой можно парня приворожить?"». Она рассказала, что из Тулы ради этого приехала, показала даже инструкцию, что делать надо. Собранный снег как растает, надо его в суп добавить парню... Вот что только народ не выдумает!", - развел руками охранник.

К слову, Жанна Фриске была одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса. От нее были без ума бизнесмены, артисты и спортсмены. О романах звезды ходило множество слухов. Поклонники по сей день обсуждают, как рыдал у гроба бывшей любовницы Александр Овечкин.

К слову, могила Жанны - не единственная, куда приходят фанаты в надежде на чудо. Еще одно излюбленное место поклонения находится на Троекуровском кладбище, где упокоилась певица Юлия Началова. К новой "святыне" стекаются паломники и берут горсточку земли с погоста, ставят воду или крем, так как верят, что артистка с того света способна зарядить их некой чудодейственной силой и вылечить подагру, диабет, заживить раны.