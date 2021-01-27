«Мужчина, который по-настоящему меня любит»: Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса и модель Памела Андерсон пошла под венец в шестой раз: 53-летняя блондинка вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Свадебная церемония пары была тихой и скромной. Жених и невеста сказали друг другу «да» накануне Рождества в доме актрисы на острове Ванкувер в Канаде.

- Я именно там, где мне нужно быть, – в руках мужчины, который по-настоящему меня любит, – сообщила счастливая Андерсон в интервью DailyMailTV.

Актриса решила снова связать себя узами брака всего через несколько месяцев отношений. Роман обладательницы знаменитого бюста четвертого размера и ее телохранителя начался весной прошлого года. Влюбленных свела пандемия: когда Андерсон и ее охранник оказались заперты вместе в четырех стенах на самоизоляции, сердце блондинки дрогнуло.

Об избраннике звезды известно немного. Ему около 40 лет, он скромный и покладистый парень – по мнению друзей, именно такой и нужен своенравной Пэмми.

- Наконец-то рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться, - рассказывали друзья пары на заре их романа. - Она чувствует себя очень комфортно, они никогда не теряют друг друга из виду. Он не парень из Голливуда, это идеально подходит для Памелы.

Поклонники уверены, что парень, отразившийся в зеркале, - это и есть новый муж Памелы. Фото: Инстаграм.

Актриса не светит своего нового мужа в соцсетях - в ее Инстаграме вы не увидите их совместных фото. Правда, однажды во время очередной фотосессии в кадр случайно (или намеренно?) попал парень, отразившийся в зеркале. Поклонники уверены: это и есть Дэн.

Звезда «Спасателей Малибу» - явно не из тех женщин, кто тоскует в одиночестве. В 2019 году модель со скандалом рассталась с молодым французским футболистом Адилем Рами. Нападающий клуба «Марсель» был на 18 лет младше актрисы, однако разница в возрасте не помешала им прожить вместе почти два года. Правда, любовь закончилась горьким финалом. Памела обвинила спортсмена в изменах и в том, что он поднимал на нее руку.

С красавцем-футболистом Адилем Рами Памела встречалась два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, актриса быстро утешилась. Уже в начале 2020 года Андерсон вышла замуж за 74-летнего голливудского кинопродюсера Джона Питерса. Джон уверял, что с молодости был влюблен в Памелу. Пара тайно поженились 20 января 2020 года в Малибу. Но, видимо, их семейная лодка разбилась обо что-то более серьезное, чем быт. И спустя 12 дней после свадьбы Памела объявила о разводе.

- Я тронута тем, как тепло вы отнеслись к нашему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторые время раздельно, чтобы понять: что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь, - написала Памела в обращении, которое опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Предыдущим мужем Памелы стал 74-летний голливудский кинопродюсер Джон Питерс. Супруги расстались через 12 дней после свадьбы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До брака с кинопродюсером Памела Андресон была замужем четыре раза. С музыкантом Томми Ли она жила в браке с 1995 по 1998 годы. От Томми она родила сыновей Брэндона Ли и Дилана Джаггера Ли. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном.