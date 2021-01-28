Перестаралась с пластикой: Деми Мур шокировала Парижскую неделю моды изменившимся лицом

Деми Мур всегда выглядела гораздо моложе своего возраста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Деми Мур стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. Дефиле прошло в рамках Недели высокой моды в Париже. Из-за пандемии коронавируса кутюрные показы впервые в истории проводятся без сидящих в зале зрителей. Новые коллекции представляют в формате онлайн-трансляций: декорации, вышагивающие по сцене модели, камеры – и больше никого.

Показ Fendi собрал на подиуме немало громких имен. Новинки от дизайнера Ким Джонс представили супермодели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон. В дефиле участвовала и 18-летняя Лила Грейс Мосс – дочь Кейт Мосс, с недавних пор уверенно штурмующая мир моды. Но главным сюрпризом стал выход на подиум 58-летней Деми Мур. Звезда фильмов «Привидение» и «Стриптиз» прошла по сцене в черном брючном костюме из атласа.

Деми Мур стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. Фото: Инстаграм.

Правда, все внимание зрителей, следящих за онлайн-трансляцией, оказалось приковано не к наряду Деми, а к ее лицу. Актриса шла по подиуму со странной гримасой, не оставляющей сомнений в том, что над ее внешностью недавно поработал пластический хирург. Деми явно сделала очередную круговую подтяжку – и на этот раз перестаралась. Чтобы убрать все морщинки, хирург так натянул ей лицо, что Деми совершенно перестала походить на себя.

Судя по всему, эскулап слишком сильно растянул кожу, из-за чего резко обозначились скулы. «Боже мой, что с ее лицом? Верните нам прежнюю Деми!», «Ей стоит уволить своего пластического хирурга», «Какой кошмар, лучше выглядеть на свой реальный возраст, чем так», - пестрят комментарии в соцсетях.

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц, став обладательницей круглой и подтянутой попки.

С возрастом Деми сделала блефаропластику, подтянув веки и убрав мешки под глазами. Ей регулярно кололи ботокс и филлеры. Ну а после 45 лет Мур решилась на круговую подтяжку кожи лица. И, наконец, вишенка на торте – пластика коленей, которую Деми сделала ближе к 50 годам.

Деми уже не в первый раз участвует в модном дефиле. В прошлом году она стала звездой показа новой коллекции нижнего белья бренда Рианны Savage x Fenty. В зрелищном шоу кроме самой певицы Рианны приняли участие супермодели Ирина Шейк и Белла Хадид, актриса Кара Делевинь, светская львица Пэрис Хилтон и еще с десяток звезд и звездочек. Но Деми легко затмила более молодых соперниц, продемонстрировав отделанное кружевом боди и колготки в сетку.

Актриса не раз снималась без одежды, ее самым знаменитым «голым» снимком стала обложка журнала «Vanity Fair», для которой она позировала на последних месяцах беременности. Деми полностью раздевалась в фильмах «Стриптиз» и «Непристойное предложение». Два года назад (ей тогда было 56 лет) она появилась обнаженной на обложке журнала «Harper's Bazaar» - из одежды на Мур была только шляпка.