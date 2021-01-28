Дом, в котором жила Иванка Трамп, можно снять за $18000

Трамп и Кушнер сейчас арендуют квартиру в Майами Фото: REUTERS

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, работавшая в его администрации, вместе с семьей покинула американскую столицу.

Дом, который Иванка и ее супруг Джаред Кушнер арендовали в Вашингтоне, пока Дональд Трамп проживал в Белом доме, теперь свободен и предлагается в аренду за $18000 в месяц.

Он расположен в престижном вашингтонском районе Калорама. Этот район давно облюбовали сильные мира сего. В Калораме в разное время жили президенты Вудро Вильсон, Франклин Делано Рузвельт, Герберт Гувер. Сегодня там имеют свои дома Барак и Мишель Обама, владелец компании Amazon Джефф Безос, бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон. Там же расположены резиденции многих иностранных послов, аккредитованных в США.

Дом в колониальном стиле, в котором четыре года прожили Иванка Трамп и Джаред Кушнер, был построен в 1923 году и недавно отреставрирован. В нем 6 спален и 6 ванных, столовая, кухня, зал для приемов.

Риэлторы добавляют: «Это один из самых известных и фотографируемых домов на планете с учетом последних арендаторов».

Трамп и Кушнер сейчас арендуют квартиру в Майами, ожидая окончания строительства их нового дома на частном острове Индиан-Крик, приобретенного ими ранее за $32 млн.