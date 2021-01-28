Ливан погрузился в хаос: недовольство населения комендантским часом переросло в массовые беспорядки

Беспорядки приняли форму боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недовольство ливанцами введенными властями ограничительными мерами из-за коронавируса, а также продолжающийся уже более года в этой ближневосточной стране финансовый кризис, переросли в массовые беспорядки.

Особо сложная ситуация сложилась в Триполи, где массовые протесты продолжаются третий день

Триполи – один из беднейших ливанских городов. Введенный там 14 января и продленный недавно до 8 февраля комендантский час угрожает банкротству мелким магазинам, кафе и другим предприятиям малого и среднего бизнеса.

Беспорядки приняли форму боевых действий – протестующие бросают в военных и подразделения сил правопорядка, окна госучреждений, на территорию мэрии камни и бутылки с зажигательными смесями, поджигают автомобили и мусорные контейнеры, сооружают баррикады. В ответ раздаются выстрелы и взрывы.

Первоначально полицейские использовали только слезоточивый газ, затем стали применять водометы и резиновые пули. Из толпы протестующих кто-то бросил в группу полицейских боевую гранату, осколки которой ранили, как минимум, 9 силовиков.

15 гражданских лиц с ранениями и травмами различной степени тяжести госпитализированы, 67 человек, получившие неотложную медицинскую помощь, отправлены на амбулаторное лечение.