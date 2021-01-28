В Британии сократят поголовье серых белок при помощи противозачаточных

Серых белок завезли в Британию из Америки и они замечательно прижились здесь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании озаботились растущей популяцией серых белок, вытеснивших из парков и лесов своих рыжих собратьев.

Серые белки – новоселы на Туманном Альбионе, они были завезены туда из Северной Америки сравнительно недавно, тогда как рыжие жили на британских деревьях веками.

Никакие цветовые предпочтения британцами не движут, приговор серым белкам подписали исключительно финансовые соображения. Дело в том, что быстро размножающиеся серые белки наносят ущерб зеленым насаждениям, обгрызая кору, в основном, молодых деревьев, сводя тем самым на нет все усилия и затраты, связанные с высадкой новых лесов.

Первоначально планировался отстрел милых, но прожорливых созданий, однако, в итоге, было решено избрать более гуманный способ – контрацепцию.

Экологи изобрели кормушки, в которую может попасть только серая белка. Кормушки регулярно будут пополнять ореховой пастой, в которую добавят оральные контрацептивы. Ожидается, что за несколько лет поголовье серых белок в Великобритании снизится в 10 раз.