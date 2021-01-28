Американский фармаколог, испортивший 570 доз вакцины от COVID-19, признал свою вину

Полицейский снимок Стивена Бранденбурга.

Задержанный в конце прошлого года за порчу большой партии вакцины от коронавируса фармаколог медцентра Aurora Medical Center (штат Висконсин) Стивен Бранденбург признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Бранденбурга поймали на том, что он достал из специального холодильника несколько упаковок с противокоронавирусной вакциной компании Moderna и оставил их на несколько часов при комнатной температуре, что сделало вакцину непригодной.

Всего таким образом было испорчено 570 доз, из которых 57 были использованы по назначению, т.е. введены ничего не подозревавшим об этом людям. Общую стоимость ущерба оценили в $11000.

Адвокат Бранденбурга заявил, что его подзащитный совершил проступок, «находясь в большом стрессе из-за проблем в браке».

Бранденбург в прошлом году начал бракоразводный процесс и уже проживал отдельно от жены и двух дочерей. Узнав о произошедшем в медцентре, женщина подала просьбу о единоличной опеке над детьми.

Она также сообщила, что 6 декабря прошлого года муж принес ей фильтр для воды, большую упаковку сухого молока и 2 контейнера с месячным запасом еды, объяснив это подготовкой к концу света, так как правительство планирует отключить энергосистему, и вообще весь мир рушится.

Теперь Бранденбургу грозит до 10 лет тюрьмы.

Происшествие вызвало бурную реакцию не только в США, но и во всем мире в виду того, что протоколы хранения вакцины, доступа и контроля за ней в медицинских учреждениях разнятся и могут не обеспечивать гарантий ее безопасности.