Как мошенники НАТО дурачат Европу

Флаг НАТО на учениях Альянса в Польше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пропагандистская машина НАТО постоянно вдалбливает в мозги европейцев страшилки о скорой "агрессии" Москвы. Вот и на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать увеличивать расходы на оборону "для противодействия агрессивным действиям России". Провокационный смысл этой пугалки и этого призыва давно известен - если не стращать партнеров хищным русским медведем, то исчезнет и смысл существования НАТО. Но вот тут возникает простой, как черенок саперной лопатки, вопрос: а зачем России атаковать и оккупировать натовскую Европу? Чем мы разживемся в Польше или Латвии, Литве или Эстонии?

У нас что, - земли своей не хватает, зерна или картошки, нефти или газа, угля или леса, молока или шпрот? Все это есть. Ну тогда должна же быть какая-то убедительная логика и какая-то понятная цель для обоснования "зреющей агрессии" России. Спрашивается, зачем нам настраивать не только Европу, но и весь мир против себя, если нас уже и так обложили санкциями? Если у нас экономика хромает на обе ноги и много других домашних проблем?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Да и ведь для подготовки "оккупации" Европы и войны с НАТО надо очень серьезно раскошелиться - значительно увеличить военный бюджет. А он у нас уже который год уменьшается, то на 10, то на 5 процентов. Ну никак не укладывается в разумно мыслящей голове образ хищной России, изготовившейся к броску на соседей. А вот у того же Столтенберга своя "логика" и свои призывы к союзникам, - готовьтесь к российской агрессии. Он, наверное, и сам не верит в ту глупость, которую озвучивает. Но надо, надо, - иначе заокеанский главарь НАТО из брюссельского кресла вышвырнет. Генсек добросовестно отрабатывает приказ Белого дома, - надо нахальнее "доить" казну зажимистых членов Североатлантического альянса. А то устроились "на халяву", 70% бюджета блока - деньги США. А из 29 членов НАТО лишь 3-4 страны исправно платят в "общак" положенные 2% от внутреннего валового продукта. Года полтора назад в Брюсселе тогдашний президент США Трамп рвал и метал по этому поводу и грозил подельникам, что заставит их "платить по счетам".

Но зажимистые европейские партнеры (за исключением разве что Польши, которая с послушностью бедной проститутки наскребла все же в казне эти 2%) не слишком-то и повиновались. Тогда Трамп разослал письма лидерам государств - членам альянса, с призывом увеличить ассигнования. Газета New York Times (добывшая текст послания) рассказала, что президент США обвинил, в частности, канцлера Германии Ангеле Меркель в "подрыве безопасности, так как недостаточные траты на оборону страны служат плохим примером для многих союзников, которые видят в Германии модель для подражания".

И вот опять Столтенберг выкручивает руки членам блока, призывает их увеличивать расходы на оборону.

Сенатор Алексей Пушков очередной раз звонко пощелкал генсека НАТО по носу:

- Столтенбергу пора осознать, что его миру, основанному на правилах, выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец. Осталось слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более, - на право бывшего сильного.

Слова Пушкова подтверждает и нарастающий ропот в этих самых западных столицах. Там говорят, что НАТО - "не биржа, у которой мы должны покупать безопасность".

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но руководство НАТО по-прежнему и упорно призывает членов блока "оставаться готовыми к агрессивным действиям России". Хотя Москва бесчисленное количество раз заявляла, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше боевой техники и батальонов близ российских границ.

Вот и получается, что Столтенберг призывает союзников раскошеливаться не на реальную военную угрозу, а всего лишь за ложь о ней. А брехня эта стоит очень дорого - многие десятки миллиардов долларов. Из карманов одураченных налогоплательщиков.