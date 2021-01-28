Борется за чистый воздух на словах: Спецпосланник США по вопросам климата владеет частным самолетом

Джон Керри назначен спецпосланником США по вопросам климата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно научным исследованиям, небольшой частный самолет, пролетая 1000 км, «обогащает» атмосферу примерно 1 тонной углерода, что в несколько раз превышает аналогичный показатель в коммерческой пассажирской авиации.

Именно поэтому эко-активисты призывают политиков и звезд шоу-бизнеса, полностью отказаться от частных перелетов и проявить тем самым заботу об окружающей среде.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, частным самолетом до сих пор владеет семья бывшего госсекретаря Джона Керри. При нынешнем американском президенте Джо Байдене Керри назначен спецпосланником США по вопросам климата. И как никто другой должен заботиться об экологии, показывая среди прочего личный пример в этом благом начинании.

В реестре ведомства указано, что самолет Gulfstream Aerospace принадлежит компании Flying Squirrel LLC, одним из владельцев которой является супруга Джона Керри – Тереза Хайнц. Адрес компании совпадает с адресом фонда семьи Хайнц.

Информация о том, что Джон Керри пользуется собственным самолетом (а также роскошной яхтой) публиковалась и ранее. Поэтому в США и других странах продолжают иронизировать: мол, «с нетерпением ждем лекций и рекомендаций по борьбе с выбросами углерода в атмосферу от человека, который путешествует по миру на частных лайнерах и дорогих морских судах».