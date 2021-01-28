Налоговый вычет на спорт: Когда можно будет получить

Занимающиеся спортом сотрудники реже болеют и работают более продуктивно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту инициативу в прошлом году пролоббировали в правительстве. Суть законопроекта - россиянам будут возвращать 13% от денег, потраченных на занятия спортом. На днях депутаты Госдумы приняли его в первом чтении. Но когда этот закон начнет работать? И за что можно будет вернуть деньги?

ВЕРНУТЬ СВОИ 13%

«Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами», - поясняется в документе.

По сути, вычетом на фитнес пополнят линейку социальных вычетов, которые полагаются за платное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления (см. «Справка КП»). Раньше этим механизмом пользовались немногие. В основном те, кто учился на платном отделении вуза или много потратил в частной стоматологии.

Налоговый вычет на занятия спортом - куда более массовая история. Да и ценник там приличный, особенно если считать в годовом выражении. Вернуть можно будет 13% от потраченных на фитнес средств. Купили годовой абонемент в спортклуб за 20 тысяч рублей - государство вернет 2600 рублей. Потратили на детскую спортивную секцию 50 тысяч рублей за год - сможете получить обратно 6500 рублей. Правда, для всех налоговых вычетов есть важное условие - у получателя должен быть официальный доход.

ДАТЬ ПОБЛАЖКИ РАБОТОДАТЕЛЯМ

Кстати, в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) считают, что налоговые преференции нужно дать не только работникам, но и работодателям. Тогда они с большей охотой будут оплачивать своим сотрудникам абонементы в спортивные залы.

- Мы уверены, что вовлечь население в ведение здорового образа жизни можно в том числе и через работодателей, сделав спорт частью корпоративной культуры компаний. Занимающиеся спортом сотрудники реже болеют и работают более продуктивно. Включить фитнес в соцпакет для сотрудников - дорого, а налоговый вычет может быть решением проблемы, - считают в Ассоциации.

Другими словами, траты на занятия спортом сотрудников можно было бы приравнять к расходам на благотворительность и освободить их от налогообложения. Для государства по большому счету будет не важно, кому платить: работодателю или работнику. Но последнему, конечно, будет выгоднее, если фитнес будет полностью за счет компании, а не за собственные деньги.

ПРИМУТ ЛИ ЗАКОН ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

По нынешнему налоговому законодательству, все нововведения вступают в силу только со следующего календарного года. Так, к примеру, произошло с налогом на миллионные вклады. Закон был принят в 2020 году. Действовать он начнет с 2021 года, а заплатить налог надо будет только в 2022 году. То же самое и с налоговым вычетом.

- Для нас очень важно, чтобы условия налогового вычета, если они будут приняты и подписаны президентом, распространились и на 2021 год. Необходимо скорректировать проект закона таким образом, чтобы воспользоваться налоговыми преференциями можно было сразу, - считает Ольга Киселева, глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

По ее мнению, это поддержало бы и игроков рынка, и физических лиц. Тем не менее вероятность, что Минфин пойдет на такой шаг, невелика. Если даже законопроект примут весной, он начнет действовать лишь с 2022 года. В этот календарный год можно будет заключить договор со спортивной организацией. А получить налоговый вычет можно будет начиная с января 2023 года.

СПРАВКА «КП»

За что дают социальные налоговые вычеты

Они полагаются тем, кто тратит деньги на платное лечение, образование, благотворительность и пенсионные накопления. Требований для этого несколько. Во-первых, у вас должен быть подтвержденный доход (облагаемый по ставке 13%). Во-вторых, организация должна иметь профильную лицензию. В-третьих, стоимость всех полученных услуг не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Точнее, траты могут быть больше, но скидку в 13% получите только с этой суммы (в деньгах это 15,6 тысячи рублей).

Деньги можно вернуть в следующем календарном году. Если расходы у вас были в 2020-м, то подавать заявление можно не раньше января 2021-го. Для этого нужно взять на работе справку 2-НДФЛ за нужные годы, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ (есть на сайте налоговой), найти подтверждающие документы (договор, чеки и др.) и написать заявление на вычет. Средства обычно возвращают через три-четыре месяца после подачи заявления. А подать его можно не позднее чем через три года после того, как вы получили на него право.

Подробная информация - на сайте ФНС.